Per la nuova biblioteca sarà acquistata l’ex Coop

AGLIANA

La giunta aglianese ha dato il via all’iter per realizzare la nuova sede della biblioteca comunale "Angela Marcesini" in locali che il Comune dovrebbe acquistare. Proprio ieri, venerdì 24 novembre, nella riunione di giunta è stato deliberato l’acquisto dei locali ex Coop, sul lato di via Puccini. L’investimento previsto, per acquisto locali, ristrutturazione e allestimento, è di 875mila euro, di cui 250mila dalla Fondazione Caript. La previsione è di acquistare due dei tre capannoni, per una superficie di circa 500 metri quadrati. L’altra parte, dove attualmente è conservato l’archivio della biblioteca, resterà in affitto al Comune. Il provvedimento sarà messo in approvazione nel consiglio comunale del 30 novembre. Se sarà approvato inizierà l’iter con la stipula dell’atto notarile e l’inizio dei lavori.

"Se il provvedimento sarà approvato – spiega il sindaco Luca Benesperi – i lavori potrebbero iniziare nel nuovo anno". Nei locali "Laura Conti" di proprietà del Comune, sopra la Casa della salute, dove adesso c’è la sede provvisoria della biblioteca, l’amministrazione prevede di realizzare uffici.

Nella nuova sede della biblioteca troverebbe posto il "Fondo Risaliti" donato al comune di Agliana da Roberto Risaliti nell’ottobre 2021, anno successivo alla morte del padre Renato, che era stato docente universitario, scrittore ed ex sindaco di Agliana e aprì la biblioteca comunale aglianese nel 1972, quando era assessore alla cultura. Il "Fondo Risaliti" è provvisoriamente custodito nell’ex presidio Asl di Agliana, in via Giovanni XIII. L’obiettivo di dare una sede adeguata alla biblioteca comunale è sempre stato tra le priorità della giunta guidata da Benesperi.

"Da circa tre anni lavoriamo a questo progetto, in cui si è particolarmente impegnato l’assessore Maurizio Ciottoli" – ha detto il sindaco. I locali ex Coop, individuati per la nuove sede della biblioteca "Marcesini", sono completamente al piano terra, dotati di parcheggio e nel centro di Agliana, a pochi passi da piazza Gramsci e piazza IV novembre.

Piera Salvi