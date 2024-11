Pediatra di famiglia un solo giorno: la soluzione dell’assessore

La presenza del pediatra dell’Asl in Montagna si è ridotta a un solo giorno alla settimana e il Comune ha trovato il modo di aumentarla con il Servizio Babyvan. Questo il nome dato all’offerta che si propone di mitigare il disagio di vivere a più di un’ora di viaggio dal primo luogo utile per rivolgersi a uno specialista. Viola Mazzolini, vicesindaco e assessore alla salute, scrive: "Purtroppo di recente la Montagna ha visto venire meno un servizio essenziale, quello del pediatra di famiglia. Un altro episodio che, nonostante le recenti numerose nascite, vede gli abitanti della montagna allontanarsi dalla normalità. Si chiede quindi ad Asl, Regione e Istituzioni di tutelare i nostri luoghi con politiche mirate. Nel frattempo abbiamo accolto la proposta della dottoressa Donata Morelli, pediatra di famiglia, che ha preso a cuore la nostra situazione. La dottoressa Morelli trascorre i fine settimana sulla nostra montagna e si è offerta di svolgere assistenza ad Abetone per tutti i bambini del nostro comprensorio (quindi anche quelli dei Comuni di San Marcello Piteglio, Fiumalbo, Pievepelago), ricevendo in libera professione, a un prezzo calmierato. Come amministrazione stiamo lavorando per individuare, allestire e regolarizzare un ambulatorio. La Misericordia di Abetone ci ha offerto aiuto mettendo a disposizione un ambulatorio mobile che permetterà alla dottoressa di accogliere i bambini in tempi brevissimi. Sappiamo tutti che è una soluzione temporanea e che non dovremmo essere noi a fornire. Ringrazio di cuore la dottoressa, la Misericordia di Abetone e la Federazione Regionale delle Misericordie Toscane per il servizio offerto alla comunità. Copia della delibera verrà trasmessa ad Asl, Regione e Società della Salute. La Misericordia pubblicherà il volantino con le date e le indicazioni". Il servizio sarà disponibile tutti i sabato mattina su appuntamento e sarà misto domiciliare-van.

Andrea Nannini