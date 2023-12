"Passo importante nel nostro impegno verso l’ammodernamento"

PISTOIA

"È un grande orgoglio per noi introdurre per primi questa tecnologia avanzata nel nostro punto vendita – spiegano Massimiliano Merildi e Daniele Melani, Soci di Conad Nord Ovest –. Questo innovativo carrello smart è un passo importante nel nostro impegno continuo verso l’innovazione, mirato a soddisfare le esigenze dei nostri clienti con praticità e efficienza".

Nel Conad Superstore di viale Adua, i clienti possono ora vivere un’esperienza di spesa con un sistema che riduce i tempi d’attesa e personalizza l’esperienza di acquisto grazie ad un tablet. Per accompagnare i clienti nell’adattamento a questa innovazione tecnologica, fino a domani, personale qualificato sarà presente in negozio per illustrare il funzionamento del Carrello Genio e offrire assistenza, assicurando una transizione fluida e intuitiva verso questa nuova modalità di fare la spesa. Il progetto, nato nel 2019 dalla collaborazione con Tracxpoint, rappresenta un importante passo avanti nell’innovazione del settore retail.