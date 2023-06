Partito Democratico di Montale, eletto il nuovo segretario Salvador Righi

Il Partito Democratico di Montale si è dato una nuova segreteria e, dopo aver eletto come segretario Salvador Righi, ha indicato come linee guida della sua azione come primo passo l’ascolto di tutte le realtà associative e politiche del paese e come prospettiva, anche in vista delle comunali del 2024, di compiere "il percorso più unitario possibile". La nuova segreteria è composta da Loriano Lucchesi, Aldo Piantini, Adriano Borchi, Francesco Cantalini, Emma Sammarco e Rachele Mungai. "In tanti si sono fatti avanti per dare il loro contributo – dice il segretario Righi – dai giovanissimi ai più esperti. Il gruppo comprende rappresentanti delle tante anime della comunità, dal mondo del volontariato a quello dell’impresa, dalla scuola alla pubblica amministrazione, dai lavoratori ai professionisti". Il nuovo segretario ha voluto iniziare il suo lavoro da una fase di ascolto. "Abbiamo fatto l’assemblea degli iscritti e allestito dei banchini in piazza – aggiunge – per sentire quello che dicono e pensano le persone, vogliamo confrontarci con tutte le realtà del territorio, ispirandoci all’articolo 3 della Costituzione, che afferma la pari dignità sociale dei cittadini". La nuova segreteria conferma il pieno appoggio alla giunta comunale guidata dal sindaco Ferdinando Betti. "La maggioranza di centrosinistra – dice Righi – nelle due legislature dal 2014 al 2019 e dal 2019 ad oggi ed ha consentito di raggiungere tanti risultati e realizzare tanti progetti e ad impostarne altri in fase di studio anche in un periodo non facile segnato dalla pandemia e dalla crisi economica". La nuova segreteria si propone di "proseguire questa fase di ascolto per coinvolgere più realtà possibile del territorio". La legislatura terminerà nella primavera del 2024 dunque non è lontano il momento in cui le forze politiche dovranno iniziare a dialogare tra loro per verificare le possibili alleanze.

Giacomo Bini