Parrocchia di Vicofaro, ancora scontro aperto

È ancora scontro politico sulla situazione della parrocchia di Vicofaro, che ospita decine di immigrati. "La rappresentante della Lega ha usato termini pesantissimi nei riguardi di questa condizione – che inevitabilmente si ripercuote anche sulla vita del quartiere – e si è rivolta ai banchi della sinistra come se fosse lì la responsabilità – si legge nella nota del Partito Democratico – . Eppure il ministro dell’Interno è un leghista (prima di lui lo stesso Salvini ha occupato quella sedia), a capo del governo c’è la leader di Fratelli d’Italia e alla guida del comune c’è il sindaco Tomasi da quasi otto anni :– prosegue la presa di posizione dei Dem – . Per non parlare del gioco a cui abbiamo assistito, nel quale la Lega ha assunto il ruolo del cattivo e il sindaco quello del buono, esprimendo concetti opposti ma dichiarandosi poi completamente d’accordo". "Quello che resta è un problema oggettivamente serio – conclude il Pd –, cavalcato dalla demagogia della destra per prendere voti ma rimasto inalterato durante gli anni del loro governo cittadino". In sostanza: "è andata nuovamente in scena in Consiglio comunale la sagra dell’ipocrisia della maggioranza di centrodestra".