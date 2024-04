Parole, numeri e fatti . Fornero ha spiegato l’economia agli studenti: "Dovete gestire le risorse"

PISTOIA

Ha parlato alla platea di studenti per quasi tre ore, con un linguaggio accessibile e rispondendo anche alle domande che i ragazzi le avevano preparato: Elsa Fornero, ieri mattina al teatro Bolognini di Pistoia, si è generosamente messa a disposizione per offrire quella che lei stessa ha definito "Una prima alfabetizzazione in materia economico finanziaria".

All’incontro, insieme agli studenti dell’istituto professionale De Franceschi Pacinotti (che ne era l’organizzatore), erano presenti anche alcune classi dell’Istituto Luigi Einaudi. L’obiettivo è stato offrire un’occasione di approfondimento ai ragazzi e alle ragazze che frequentano le due scuole professionali cittadine che, come rilevato da Eduscopio della Fondazione Agnelli, risultano le migliori per sbocchi occupazionali.

La stessa Fornero ha sottolineato il ruolo importante che hanno gli Istituti Professionali nella formazione e valorizzazione degli studenti.

"Parole, numeri e fatti dell’economia raccontati ai giovani", questo il titolo della lezione di Elsa Fornero, docente di Economia all’università di Torino, il cui nome è legato anche, come ministro del lavoro durante il governo Monti, alla riforma del lavoro e del sistema pensionistico.

L’incontro fa parte del Programma di Educazione per le Scienze Economiche e Sociali (Peses), promosso dall’Università Cattolica e diretto dall’economista Carlo Cottarelli, finanziato da Arca Fondi Sgr, per permettere ai giovani che stanno per affacciarsi al mondo del lavoro di dialogare con personalità di notevole esperienza professionale e capacità divulgativa.

Tra i temi affrontati ieri mattina da Elsa Fornero, il rapporto tra famiglia, impresa, Governo e resto del mondo, poi l’importanza del capitale umano, il calo demografico e la produttività. Particolare rilevanza anche il risparmio e l’investimento, mentre non potevano mancare le delucidazioni sul funzionamento del sistema pensionistico.

"Presto sarete di fronte a delle scelte ai fini del vostro lavoro – ha detto l’ex ministro - ogni scelta ha delle implicazioni economiche e ricordatevi che se non saprete gestire le vostre risorse vi esporrete al rischio di perdere tutto". Elsa Fornero ha colto l’occasione anche per esprimere parole di apprezzamento per la città di Pistoia e per la Toscana in generale. L’incontro è stato introdotto dalla dirigente scolastica Barbara Paggetti, che ha illustrato le peculiarità degli indirizzi di studio della scuola. Per il saluto istituzionale è intervenuta l’assessore all’Educazione e Formazione del Comune di Pistoia, Benedetta Menichelli in rappresentanza dell’amministrazione comunale.