Paoli e Parlanti incontrano i lettori

Giovedì prossimo 18 settembre, alle ore 21.15 nella corte della villa Smilea, quinto incontro della rassegna "Giallo al castello", con la presenza di due autori, il giornalista de La Nazione Gigi Paoli, già scrittore di gialli conosciuto e affermato, e un giovane scrittore agli esordi, Vittorio Parlanti. Al centro dell’incontro saranno i libri dei due autori, "L’ordine del drago" (Giunti editore) di Gigi Paoli, un’opera che ha già ricevuto molti consensi dai lettori, e "Avanzi Americani" (Ali Ribelli) di Vittorio Parlanti, un autore che si è affacciato da poco sulla scena del genere giallo. L’incontro, come l’intera rassegna, è promosso dall’assessorato alla cultura del Comune di Montale con la collaborazione dell’Auser e dell’associazione Giallo Pistoia. "Abbiamo voluto riproporre anche in questo quinto incontro la formula dei due autori – dice Maurizio Gori di Giallo Pistoia (in foto) – visto il successo di pubblico delle serate precedenti. Stavolta avremo la possibilità di ospitare un autore già affermato come Gigi Paoli, una firma conosciuta del quotidiano La Nazione, in cui ha svolto a lungo l’attività di cronista giudiziario e insieme a lui un giovane che si fa conoscere con un libro molto interessante incentrato sulla realtà degli Stati Uniti". "Tra le tante iniziative che facciamo – dice Silvana Stella di Auser Montale – il Giallo al Castello è una delle più interessanti e delle più riuscite viste le tante persone che hanno partecipato e che hanno gradito questi occasioni di confronto con gli autori e di invito alla lettura". La rassegna Giallo al Castello conclude con questo incontro la sua seconda edizione e già Giuseppe Previti di Giallo al Castello e i dirigenti dell’Auser Montale pensano alla terza edizione del 2026.

Giacomo Bini