Appartamento chiuso: "Lavorava fino a sera"

Abitava a Buggiano (in provincia di Pistoia) in via 24 maggio 2, Claudio Citro, 41 anni, arrivato morto all’arcispedale di Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, dopo essere stato colpito con il taser durante un intervento di polizia a Reggio Emilia. L’uomo, pluripregiudicato, è stato colpito dal taser all’alba di lunedì 15 settembre ed è deceduto nelle ore successive. Viveva a Buggiano dal 2019, al secondo e ultimo piano di un piccolo terratetto. Col vicinato aveva pochi contatti. Una ragazza, gentile, si affaccia al balcone: "So solo che aveva un concessionario di auto. Come, morto? Non avevo collegato a lui questa tragica notizia. In effetti, è da sabato che non si vede".

Le tapparelle sono socchiuse, i vetri sprangati. Claudio viveva con il figlio. Si era trasferito a Buggiano da Correggio, in provincia di Reggio Emilia. Il nome non compare da nessuno parte: né sul campanello né sulla cassetta delle lettere nonostante ormai abitasse da un pezzo nell’edificio. Poco più giù, una serranda di un meccanico è alzata: "Non so chi sia, mai visto. Non ho nulla da dire", dice un uomo dietro una tenda. Sembra che Citro, nonostante vivesse nella zona da sei anni, non avesse stabilito grandi contatti con la gente del territorio. La mattina usciva presto, rientrava sempre la sera tardissimo e a volte non rientrava nemmeno.

"Non so dire altro – prosegue la vicina – sinceramente non me lo aspettavo. Non so cosa dire". In paese si è intanto sparsa la voce e la gente è senza parole. In molti si chiedono cosa facesse a Borgo e perché avesse scelto di abitare qui. In ogni caso, se l’intenzione era quella di condurre una vita defilata e appartata, aveva senz’altro scelto il posto adatto.

Giovanna La Porta