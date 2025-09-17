Un albero per ricordare il dottor Matteoli

Una vita dedicata alla cura dei pazienti. E adesso una pianta di ginkgo biloba e una scultura raffigurante una persona che legge una fiaba, opera dell’artista Clara Mallegni, ricorderanno il cardiologo Claudio Matteoli, scomparso venti anni fa. "Gli davano tranquillità" racconta emozionata Daniela Morandi, referente di Aisla Pistoia e vedova dello stimato medico, che ieri, davanti all’ingresso dell’ospedale San Jacopo, ha svelato la pianta e l’installazione artistica in ricordo del marito. "Ho scelto il ginkgo biloba perché è una pianta che viene utilizzata in neurologia per curare l’Alzheimer e il Parkinson, ma questo albero non è solo un simbolo per tutti i medici e gli operatori che lavorano in questo ospedale, ma anche simbolo di lotta contro malattie gravi" ha spiegato Morandi. Questo perché il ginkgo biloba è una pianta tenace, che quando viene tagliata ricresce e "che ha resistito a tutto quello che ha dovuto affrontare" racconta Morandi, commuovendosi al ricordo del marito: "Anche Claudio ha saputo resistere e affrontare con grande forza la sua malattia. Con questo albero lo voglio ricordare come una persona che non si è mai lasciata scoraggiare, neanche dalla malattia". Dopo la cerimonia, la giornata è proseguita con un incontro di informazione e confronto dedicato alla sclerosi laterale multipla (Sla), ai percorsi di cura e assistenza del territorio pistoiese. Al centro del confronto, a cui hanno partecipato anche le autorità sanitarie dell’Asl Toscana Centro e del territorio, anche la valorizzazione dell’impegno di sanitari e caregiver. Proprio sui caregiver Morandi ha commentato: "La legge della Regione Toscana sul riconoscimento del loro ruolo nel sistema di assistenza familiare è un importante valorizzazione di tutte queste persone".

Corrado Ciampi