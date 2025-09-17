Sciopero in tribunale. Funzionari precari: "Ora ci assumano"

Del personale del Tribunale di Pistoia rappresentano il trenta per cento e tra alcuni mesi, entro giugno del 2026, potrebbero perdere il loro posto di lavoro, se l’agognata stabilizzazione non arriverà. Si tratta dei funzionari Aupp, addetti dell’ufficio per il processo, figura nuova che è stata introdotta negli ultimi anni, con le assunzioni avvenute nell’ambito del Pnrr, attraverso due immissioni, una a febbraio del 2022 e l’altra a giugno del 2024. Ieri è stata vasta l’adesione alla giornata di scipero, organizzata per chiedere la stabilizzazione di tutto il personale precario del Ministero di Giustizia. A Pistoia, l’adesione è stata totale: 26 su 27, come spiegano gli stessi f. Una figura preziosa quella del funzionari che oggi nei vari uffici si occupano delle varie attività, al fianco dei magistrati, spesso coprendo anche le carenza, ormai diffuse ovunque, anche del personale di cancelleria, svolgendo varie attività: quelle in udienza, la redazione delle bozze di sentenze, servizio di front office, irrevocabilità ed esecuzione delle sentenze, e molte altre ancora. "Considerando che il nostro lavoro sta permettendo all’Italia di non incorrere in procedure di infrazione – spiegano i funzionari in servizio nel Tribunale di Pistoia – appare frustrante, a noi lavoratori, figli del Pnrr, professionisti qualificati, assunti all’esito di un concorso per titoli ed esami, lavorare in tali condizioni di precarietà ed incertezza, considerata l’ imminente scadenza del nostro contratto a giugno del 2026. A maggior ragione, considerato che il Ministero della Giustizia ha da poco indetto un bando per l’assunzione di ben 2.700 unità con il chiaro intento di non riconoscere al personale attualmente in servizio il ricco bagaglio di competenze e professionalità maturato in costanza del rapporto di lavoro a partire dal febbraio 2022". "Nel Tribunale di Pistoia – aggiungono – noi rappresentiamo il trenta per cento del personale, e non è poco". "Si tratta di una totale emergenza- dichiarano il segretario generale della Cgil Prato Pistoia Daniele Gioffredi e il segretario generale della Fp Riccardo Bartolini- di cui il governo deve farsi carico immediatamente".

M.V.