Dem, Speranza lancia Trallori: "I temi sociali sono decisivi"

"La migliore risposta alla violenza è riunire la nostra gente". Con queste parole Riccardo Trallori, candidato consigliere per il Pd alle prossime elezioni regionali, ha commentato i recenti attacchi della galassia no vax all’ex ministro della Salute Roberto Speranza, intervenuto ieri sera ad un evento organizzato dai dem al circolo Arci di Candeglia. "La mia coscienza è a posto, abbiamo seguito le indicazioni della comunità scientifica e sappiamo che i vaccini hanno salvato vite, il resto conta poco" ha detto lo stesso Speranza, arrivando al circolo. Tanti gli interventi dei democratici dell’area pistoiese che dal palco hanno ricordato le richieste dei territori: dalla lotta allo spopolamento e il potenziamento dei servizi per la Montagna Pistoiese alla necessità di realizzare le opere di difesa idraulica per la piana, al rilancio della Valdinievole, i dem della provincia che hanno scelto di sostenere Trallori hanno ‘fatto il punto’ delle istanze di cui l’aspirante consigliere regionale per l’area pistoiese dovrà farsi carico.

Istanze fatte proprie da Trallori, che nella sua proposta mette al centro la piena integrazione dell’area pistoiese nel contesto regionale: "Chiunque sarà il consigliere per questo territorio dovrà prendere ago e filo e riallacciare questa provincia al resto della Regione, specialmente al cuore produttivo dell’area metropolitana fiorentina. La linea della strenua difesa delle logiche comunali, senza alcuna visione di fondo, è stata una grande debolezza". Tanti i temi su cui si è soffermato, dalla difesa della sanità pubblica, che nell’area pistoiese ha bisogno di essere rilanciata perché "rispetto ad altre realtà dell’area toscana siamo rimasti indietro senza più riuscire ad attirare professionisti" a quello delle infrastrutture, con la realizzazione della terza corsia dell’A11 che "non può più attendere" e la valorizzazione del comparto florovivaistico pistoiese, con la creazione di un vero polo di eccellenza.

Sul palco , davanti a una folta platea, l’ex ministro della salute Speranza: "La Toscana da sempre è un punto di riferimento per il centrosinistra e sono certo che anche questa volta saprà dare una risposta importante sul piano politico – ha commentato –. Credo che decisivi saranno i temi che si riferiscono alla sfera sociale, dalla sanità pubblica sempre più debole alla difesa del lavoro e della dignità".

Corrado Ciampi