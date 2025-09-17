Il vescovo Tardelli lascia la diocesi. A riposo dal 75esimo compleanno: "Ora preparatevi al cambiamento"

Una data che potrebbe sembrare lontana, in realtà, è già dietro l’angolo. Con la lettera pastorale che nei giorni scorsi il Vescovo di Pistoia e Pescia, monsignor Fausto Tardelli, ha inviato a tutte le parrocchie e i sacerdoti, di fatto è stata messa nero su bianco una data importante: 5 gennaio 2026, ovvero il giorno del suo 75esimo compleanno, limite massimo imposto dalla Chiesa per svolgere le funzioni di Vescovo ed essere messo a riposo, pur potendo continuare a svolgere funzioni "emerite" all’interno del clero, ma senza più potere decisionale e al vertice di una o più diocesi. Da qui a quel giorno, quindi, di fatto si apre il periodo che dovrà portare alla sua successione: da prassi, non ci sono indiscrezioni o movimenti già prestabiliti su quello che potrebbe essere colui che prenderà il posto di monsignor Tardelli e la decisione arriverà direttamente a firma di Papa Leone XIV. E, in ogni caso, sarà un impegno gravoso avendo oramai preso in affidamento entrambe le diocesi, sia di Pistoia che di Pescia, e molto difficilmente si provvederà a una nuova separazione delle cariche. In questa lettera, in ogni caso, Fausto Tardelli ha tracciato le linee da seguire per il cammino diocesano 2025-26, "che molto probabilmente non sarò io a portare a termine. Anzi, proprio per questo e quando sarà il momento, la Diocesi dovrà adeguatamente prepararsi per il cambiamento, disponendosi ad accogliere nel migliore dei modi possibile il nuovo Pastore" ha scritto la guida religiosa della nostra provincia.

Questo importante passaggio di consegne, fra l’altro, farà da preludio a un ulteriore importante appuntamento al quale la Chiesa pistoiese è chiamata a rispondere: dopo la celebrazione, nel 2021 (poi prolungato per alcuni aspetti anche al 2022), dell’anno iacobeo, con il Natale del 2026 tornerà questo periodo di particolare vocazione e riflessione sulla figura del culto del Santo Patrono della città, San Giacomo il Maggiore. Infatti l’anno santo si celebra ogni qual volta la ricorrenza della festa del 25 luglio cade di domenica, e questo succederà nel 2027. Quindi il percorso che di fatto inizia oggi per la Diocesi pistoiese dovrà prevedere anche di preparare il programma, gli eventi e le riflessioni che dovranno essere poi approfondite e affrontate in occasione dell’anno giubilare. Il tutto, quindi, si incastra con l’avvicendamento alla guida della Chiesa pistoiese per un percorso che, di conseguenza, si prospetta denso di significati e ricco di questioni da affrontare.

Saverio Melegari