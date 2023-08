Palio Scompiglio beffato a pochi metri dal trionfo

di Gabriele Galligani

Stava andando a prendersi il suo sesto Palio, quando già passata l’insidiosa curva di San Martino, il suo cavallo Anda e Bola, è scivolato con le zampe posteriori. Ancora una volta il destino si è messo contro Jonatan Bartoletti, il fantino pistoiese a cui la contrada della Pantera aveva affidato le proprie speranze. Non è la prima volta che Scompiglio perde un Palio in circostanze simili. Gli era già successo, a inizio carriera, nel Drago, quando allora la femmina Fedora Saura scivolò alla curva del Casato. Bartoletti era stato bravissimo a portare il suo cavallo al primo posto. Sia per le prove che per tutta la durata della mossa, ha dovuto subire gli attacchi della contrada rivale, l’Aquila che aveva ingaggiato Walter Pusceddu, detto Bighino, un fantino specialista del Palio "in difesa" come si dice a Siena. Bighino ha cercato di ostacolare Scompiglio in tutti i modi, lanciando il suo cavallo Viso d’Angelo contro quello della Pantera. Nonostante ciò Scompiglio è riuscito a partire fra i primi e al primo San Martino ha approfittato dell’errore dell’Imperatore della piazza, quel Giovanni Tittia capace di vincere cinque palii di fila. Nessuno ci era mai riuscito. Stavolta però Tittia è andato a sbattere contro i materassi, ponendo fine ai suoi sogni e quelli della Giraffa, contrada per la quale correva. Bartoletti col suo Anda e Bola è andato davvero a volare sul tufo, come il significato del nome del suo cavallo, che in sardo significa "Vai e vola". Ha accumulato diversi colonnini di vantaggio e sembrava in netto controllo della carriera, tanto che si è girato più volte a controllare l’ampio vantaggio che aveva sulle altre contrade. Ma poi, a mezzo giro dal termine, ecco l’imponderabile. Anda e Bola scivolava sul tufo e la sua corsa e quella di Scompiglio finivano in quel momento, lasciando al cavallo scosso dell’Oca, Zio Frac, il trionfo di un Palio drammatico.

Già ieri mattina nell’ultima delle sei prove, la cosiddetta Provaccia, Bartoletti se l’era vista brutta. Era al primo posto, accanto allo steccato, e al momento della caduta del canape questo si è attorcigliato alle zampe del cavallo provocando la caduta di Anda e Bola e Scompiglio. Ci sono stati momenti di paura per le sorti di entrambi. Poi sia cavallo che fantino si sono subito rialzati. Ma la sorte era comunque in agguato provocando la caduta di Anda e Bola e Scompiglio. Ci sono stati momenti di paura, per le sorti di entrambi. Poi sia cavallo che fantino si sono subito rialzati. Ma la sorte era comunque in agguato.