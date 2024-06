Palamelo, concessione di un anno con una possibile proroga

Il sogno resta quello di costruire partendo dal Palamelo un nuovo complesso sportivo polifunzionale, secondo l’idea lanciata dal Consorzio Leonardo Servizi. Un progetto che dovrà tuttavia essere definito nei dettagli, ma l’attuale bando di gestione scadrà il mese prossimo. E proprio per questo il Comune ha determinato per l’impianto una nuova concessione di un anno, con eventuale proroga di altri dodici mesi. Questo il provvedimento assunto qualche giorno fa, che dovrebbe concretizzarsi a breve in una procedura negoziata per individuare il soggetto che gestirà la struttura fino al 5 luglio del 2026. La durata relativamente breve servirà per garantire la continuità nell’utilizzo del Palamelo da parte dei fruitori e per dare tempo agli uffici comunali di valutare eventuali proposte. Già lo scorso ottobre, ad esempio, il Consorzio Leonardo aveva comunicato la volontà di presentare un "progetto di finanza". L’idea è quella di costruire attorno al Palamelo altri due palazzetti dello sport, per accogliere, oltre al basket e alla pallavolo, anche la ginnastica e il pattinaggio. Il progetto, quando sarà definito, andrà a gara: il prossimo biennio di gestione dovrà servire proprio a garantire l’attività sportiva all’interno del palazzetto dando tempo ai tecnici di vagliare la fattibilità del progetto relativo al potenziamento del Palamelo. E al vincitore del bando verrà concessa le gestione dell’area sportiva (con tutte le attività collaterali legate alla pratica dello sport) per un periodo non inferiore a vent’anni. "E’ un piano per valorizzare ulteriormente l’area di via Arcoveggio – conferma il vicesindaco e assessore allo sport Patrizio Mearelli – vorremmo ampliare l’offerta sportiva, mettendo a disposizione delle società ulteriori spazi".

G.F.