"Pacchetti" peculiari per stupire. Così l’offerta pistoiese si amplia

Dieci pacchetti turistici tarati sulle peculiarità del territorio per attirare nuovi visitatori. Proposte turistiche realizzate con il coinvolgimento di 20 aziende di Pistoia e Prato associate a Cna Toscana Centro, che saranno presentate a buyer internazionali nella vetrina del TTG Travel Experience di Rimini. Dalla passeggiata insolita nel borgo di Montecatini alto al trekking immerso nella natura delle montagne pistoiesi con livelli di difficoltà adatti a tutti fino alla Pistoia sotterranea: le offerte spaziano dalla natura alla gastronomia passando per le bellezze architettoniche. Del resto i numeri parlano chiaro: il 2022 è stato l’anno della ripresa secondo i dati forniti dall’assessorato al turismo, a Pistoia si registra un incremento superiore al 40% per gli arrivi e al 30% nelle presenze e si rileva un incremento significativo, sempre rispetto al 2021, degli stranieri. Nel corso del 2022 negli esercizi ricettivi di Pistoia sono arrivati 75.013 clienti che mediamente hanno soggiornato 2,4 notti e totalizzato 182.367 giornate di presenza.

"Dalle nostre aziende e dal territorio vengono segnali positivi e di rilancio delle prenotazioni sia per quanto riguarda i turisti italiani che per quelli stranieri – commenta Elisabetta Norfini, presidente regionale di Cna turismo e commercio –. Come confermato dai dati degli uffici turistici locali e si prospetta per il 2024 un ulteriore miglioramento in termini di arrivi e permanenze. Allo stand Cna al TTG di Rimini, porteremo tante opportunità di nuove esperienze".

Il presidente di Cna Toscana Centro, Claudio Bettazzi, ha evidenziato con soddisfazione l’andamento in crescita delle presenze italiane ed estere precisando che "le nostre imprese sanno lavorare al meglio e costruire offerte turistiche alternative, in grado di attrarre e affascinare i visitatori" mentre l’assessore al turismo Alessandro Sabella sottolinea come "l’esperienza del TTG valorizzi i territori e favorisca un lavoro di squadra tra Prato e Pistoia".

Tra i pacchetti proposti c’è la passeggiata insolita nel borgo di Montecatini alto alla scoperta dei paesaggi dei monumenti e delle prelibatezze dolciarie, il percorso degustazione in fattoria nella montagna pistoiese, il percorso fra le storiche vie del centro, un turismo slow per scoprire Pistoia a 360° tra cultura ed enogastronomia. Un viaggio alla scoperta del borgo di Serravalle e di Pescia dove una delle più antiche stamperie d’Italia e infine Pistoia sotterranea e le sue meraviglie, San Baronto, Larciano e Lamporecchio le tappe di questo tour con soste enogastronomiche imperdibili come quella della degustazione dei brigidini e l’esperienza in fattoria.