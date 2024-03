Oviesse assume. Servono diploma o laurea

Ovs, nota catena di negozi di abbigliamento e accessori che conta oltre 2mila negozi in italia e all’estero e circa 8mila dipendenti, è alla ricerca di addetti alla vendita in Toscana.

Per candidarsi è necessario essere in possesso del diploma o, per alcuni ruoli, della laurea.

Sono aperte le selezioni anche per "Store manager trainee".

L’azienda offre in questo caso un iniziale contratto a tempo determinato di 12 mesi e l’inserimento all’interno della Ovs store management school che consentirà ai candidati selezionati, si legge sul sito della società, di seguire "un percorso di crescita personale e professionale".

E’ richiesta disponibilità a spostarsi sul territorio nazionale, in quanto nel corso del primo anno, lo store manager lavorerà in due negozi diversi.

Per informazioni e per candidarsi occorre inviare una maile all’indirizzo: careers-ovsgroup.ovs.it.