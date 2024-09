Ottant’anni fa l’Eccidio del Padule. I comuni ricordano il massacro. La cerimonia a Castelmartini

LARCIANO

Sono passati 80 anni dalla strage del Padule di Fucecchio, avvenuta il 23 agosto del 1944, per opera di alcuni reparti dell’esercito nazista. Fu un eccidio cruento e spaventoso: 174 le persone fra donne, bambini ed anziani che persero la vita. Per non dimenticare ciò che avvenne, questa mattina in località Castelmartini, presso il Monumento "Lo Stupore", si terrà una manifestazione unitaria alla presenza della autorità e dei rappresentanti della amministrazioni comunali di Larciano, Cerreto Guidi, Monsummano Terme e Ponte Buggianese, cioè di tutti i territori che pagarono in termini di vite umane. Presenti all’evento anche il prefetto di Pistoia Licia Donatella Messina e il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Il ritrovo è previsto alle 9,30 con lo schieramento dei labari delle associazioni e dei gonfaloni delle amministrazioni comunali presenti alla cerimonia. È in programma la celebrazione della santa messa officiata dal Vescovo della Diocesi di San Miniato Giovanni Paccosi. Dopo la Messa la cerimonia proseguirà con la rappresentazione teatrale, dal titolo "Gli artigli del sole" ideata e diretta da Firenza Guidi, a cura dell’Associazione Elan Frantoio, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Francesco Ferrucci di Larciano.

Interverrà la sindaca di Larciano Lisa Amidei, per un saluto e sul palco salirà Quinto Malucchi, rappresentate dei sopravvissuti alla strage. Poi la sindaca Amidei omaggerà i presenti con una copia del nuovo libro, dello scrittore Claudio Biscarini, dal titolo "Padule di Fucecchio 23 agosto 1944. Chi erano gli ufficiali che pianificarono e condussero la strage". A seguire sono previsti gli interventi di Roberta Mazzei, presidente Anpi, della sezione di Larciano- Lamporecchio; la Console Generale Aggiunta di Germania Wiltrud Kern, in rappresentanza della Repubblica Federale di Germania; del prefetto di Pistoia Licia Donatella Messina e del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. La cerimonia si chiude con a deposizione sul monumento, di una corona di alloro del Comune di Larciano, in memoria delle vittime dell’Eccidio del Padule di Fucecchio. Massimo Mancini