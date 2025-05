Ossigeno per gli impianti di risalita. Arriva il sostegno alle aziende

Approvata la variazione al bilancio della Regione Toscana, con una buona notizia per la Montagna Pistoiese: sono stati stanziati quasi due milioni di euro a sostegno delle aziende che gestiscono impianti di risalita nei comprensori sciistici montani, al posto dei 500 mila previsti. Dopo le due stagioni disastrose che hanno preceduto quella attuale, che certo non ha brillato, oltre che un’iniezione di denaro questa é anche un profondo respiro di fiducia. Si parla di stazioni che in tutta la stagione hanno aperto una sola settimana o giù di lì, di fatto le piccole realtà sono state tremendamente penalizzate dai diversi fine settimana in cui il lavoro non c’è stato. Certo un milione e novecentomila euro non é cifra trascurabile e se ne vedranno i benefici. Così Federfuni si é armata di carta e penna per spiegare di cosa si tratta: "grazie ad un intervento diretto del presidente della Regione Eugenio Giani e dell’assessore al Turismo Leonardo Marras, il Consiglio Regionale ha deliberato all’interno della variazione di bilancio, la costituzione di un fondo per il 2025 di un milione e novecentomila euro totali, rispetto ai cinquecentomila euro previsti inizialmente, per garantire un sostegno agli operatori privati che gestiscono impianti di risalita nei Comprensori Sciistici Toscani contribuendo quindi in maniera determinante alla prosecuzione delle attività di molte di queste società colpite anche in questa stagione, in parte dalle difficoltà meteo ed in parte dalla difficile situazione finanziaria ancora persistente a causa dei due anni di carenza di precipitazioni nevose e dalla chiusura a causa del Covid". "Un provvedimento - prosegue il presidente di Federfuni, Andrea Formento – che va a sommarsi ad altri importanti provvedimenti che nel corso di questi ultimi anni la Regione Toscana ha deliberato a favore dell’intero sistema neve regionale. Non ultimo aver colto al volo l’occasione garantita dal Mille Proroghe, che consentirà di liberare risorse che andranno a beneficio di tutte le aziende che compongono la filiera economica turistica legata al prodotto della neve. Il presidente della Regione e l’assessore al Turismo non solo sono stati attenti alle necessità e criticità della Montagna Toscana, legate al cambiamento climatico e alla situazione post covid ma anche, in questi ultimi anni, sempre pronti ad intervenire con una serie di provvedimenti a favore degli operatori privati proprietari e gestori e degli enti pubblici proprietari di impianti di risalita. Un sincero ringraziamento da tutte le nostre montagne e dalle nostre aziende al presidente Eugenio Giani, all’assessore Leonardo Marras, alla Giunta ed al Consiglio Regionale per l’importanza che hanno deciso di dare con i loro interventi alla Montagna Toscana". Andrea Nannini