Ordigno della seconda guerra ritrovato al Melo

Ritrovato un ordigno bellico in località Il Melo, poco a monte del paese di Cutigliano. A seguito di questo ritrovamento, il sindaco ha disposto il divieto di avvicinamento alla zona, identificata a 700 metri dall’abitazione che si trova in via della Duca numero 2, a ridosso del ruscello denominato Rio Piastroso. La zona è stata delimitata per evitare rischi alla popolazione e l’ordinanza prevede il divieto di accesso a tutta l’area. La provincia di Pistoia è stata fatta segno di numerosi bombardamenti durante il secondo conflitto mondiale e, ogni tanto, ordigni ormai vetusti, ma non per questo meno pericolosi, vengono ritrovati. Si ricorda quello rinvenuto nel 2016 che fece sgombrare buona parte della città di Pistoia, o quello da 20 libbre che nel giugno del 2021 fermò i lavori di messa a norma alla scuola di Maresca nel 2021, ritrovata davanti alla porta 80 anni dopo il bombardamento. Allora intervenne il 2° reggimento del Genio Pontieri di Piacenza.

Andrea Nannini