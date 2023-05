Open 30 "Venite a suonare e ballare con noi"

Numeri in decisa ascesa, a conferma sì della volontà condivisa di molti di dedicarsi a discipline artistiche, ma anche della bontà del lavoro e della proposta portata avanti negli anni. E’ la Scuola di musica e danza Teodulo Mabellini, realtà consolidata sul territorio gestita da Atp-Teatri di Pistoia dove si avvia a conclusione l’anno accademico 2022-2023, offrendo quindi la possibilità di tracciare un bilancio con il suo direttore, Massimo Caselli. "Come ogni scuola abbiamo vissuto con fatica il periodo del covid, mantenendoci in vita grazie all’attività on line che sebbene abbia ricevuto un’ottima risposta, è normale che non abbia goduto degli stessi numeri degli anni precedenti – spiega Caselli, dal 2014 alla direzione della Mabellini –. Già nel 2021-2022 avevamo colto netti segnali di ripresa, fino ad arrivare a questo ciclo accademico dove abbiamo superato i 400 iscritti, contandone ben 441 grazie anche a una proposta formativa che si è allargata ai docenti. Questo è dipeso certamente dalla vasta gamma di corsi ordinari, poi dalla qualità della struttura che ha certamente il suo prestigio e la sua bellezza oltre che la sua funzionalità con aule completamente insonorizzate e infine dall’aggiunta di nuovi laboratori che ci hanno consentito di inserire proposte originali con tematiche particolari in ogni settore, musica, danza e formazione". Quest’anno il laboratorio corale condotto da Marco Mustaro ha consentito di costruire un vero e proprio repertorio e che è valso al gruppo un invito ad esibirsi in una pieve fiorentina l’11 giugno prossimo: "Cosa che ci ha dato grande spinta e soddisfazione", commenta ancora Caselli.

Maggio è l’occasione per la Scuola di guardare avanti e aprirsi alla città grazie a "Open 30": trenta giorni – dal 15 maggio al 15 giugno – per conoscere da vicino la Scuola che ha sede a Villa di Scornio attraverso i trentuno concerti e le lezioni a porte aperte con possibilità di fissare prove individuali gratuite o partecipare a visite guidate interattive. "Ovviamente la Scuola è aperta durante tutto l’anno, ma in questo mese – prosegue il direttore – le possibilità di entrare in contatto con la nostra realtà sono molteplici. Si può sedere in aula e ascoltare una lezione, provare in prima persona, visitare la Scuola attraverso sì i suoi spazi, ma anche i suoi musicisti per offrire un contatto più caldo e vivo con la nostra didattica". E per il prossimo anno? "Vogliamo potenziare le visite alla Villa, ma anche dare maggior risalto ai corsi di musica d’insieme, riprendere il coro di voci bianche – conclude Caselli –, riprendere in mano progetti che combinino teatro e musica e insistere sul percorso della formazione ai docenti". Oltre a ‘Open 30’ (prenotazioni: 0573.371480; teatridipistoia.it), da segnare in calendario lo spettacolo finale delle classi di danza della Scuola il 6 giugno al Manzoni, la maratona musicale degli allievi il 17 giugno a Villa di Scornio e la Festa della musica al Funaro (18 giugno) con una selezione dei migliori allievi della Mabellini.

linda meoni