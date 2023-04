"One Night" anima la Sala Per una serata di qualità

Pistoia si prepara a vivere una serata all’insegna del bere consapevole e di qualità, del divertimento e del piacere di stare assieme. Quattro locali della città organizzano per giovedì 13 aprile l’evento "One Night". Sono Voronoi, Fortezza 59, Loco Comodo e Vitium. Evento questo che rientra nella Tuscany Cocktail Week, dedicata ai migliori cocktail bar (85 in totale) delle 10 province toscane e giunta ormai alla sua quarta edizione, in programma dal 10 al 16 aprile. Durante l’iniziativa verrà preparata per i clienti una particolare lista di bevute, composta da un "Signature Cocktail", che vuole raccontare l’anima e lo stile del locale; un cocktail "RieEsco a Bere Toscano", categoria che promuove le eccellenze della nostra regione, e un "Eco Cocktail", che avrà come tema l’ecosostenibilità. In ognuno dei quattro esercizi pistoiesi si potranno sorseggiare drink differenti, con la musica dal vivo a fare da sottofondo e alcuni bartender provenienti da tutta Italia e non solo come ospiti d’eccezione. "L’amicizia che ci lega da anni ci ha spinto a dare vita ad un evento che speriamo possa ravvivare un po’ il centro di Pistoia, visto anche che ci stiamo avvicinando rapidamente alla stagione estiva. E quindi ci auspichiamo un cambio di marcia, magari ispirato dal nostro impegno nel cercare di portare qualcosa di nuovo", sottolinea Jacopo Misiano di Loco Comodo, a cui fa eco Luca Cigna di Voronoi. "Viviamo questa serata come un inizio per la vera ripartenza dopo il periodo della pandemia. Dal punto di vista del divertimento, c’è bisogno di un’accelerata e "One Night" può essere l’occasione giusta. Anche per i quattro locali che partecipano all’iniziativa rappresenta un modo per confrontarsi fra loro e dare il là ad uno scambio di idee che sia d’aiuto per tutti per il futuro". Anche a Montecatini arriverà la Tuscany Cocktail Week, con quattro attività aderenti: Funi 1898, Habitat Montecatini, La Cascina, e Libertine. "L’arte della Mixology sta prendendo sempre più campo in Toscana e pure nella provincia pistoiese – dice Paola Mencarelli, fondatrice della Florence Cocktail Week e della Tuscany Cocktail Week poi – Credo sia senza dubbio importante, fra gli altri, l’aspetto della territorialità, dato che in questi giorni si darà particolare attenzione agli ingredienti tipicamente toscani e alle eccellenze del territorio".

Francesco Bocchini