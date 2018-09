Agliana (Pistoia), 15 settembre 2018 - Omicidio-suicidio a Agliana, alla periferia di Pistoia. Franco Matteini, 83 anni, ha sparato con una pistola alla moglie Maria Grazia Innocenti, 81 anni, poi si è tolto la vita con la stessa arma.

Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, subito intervenuti sul posto, la donna aveva seri problemi di salute, mentre il marito è stato descritto dai vicini come un uomo preoccupato anche per le sue condizioni. La coppia non aveva figli e risultava ben inserita ad Agliana.

A dare l'allarme sono stati dei vicini di casa, che attorno alle 19,30 sono andati a controllare cosa stesse accadendo: la televisione era accesa e il volume molto alto, la porta di casa era sempre aperta. La scena raccapricciante che si è parata davanti a loro non lasciava spazio a dubbi: lei su un divano, lui in poltrona, vicino all'uomo la pistola di piccolo calibro con la quale ha sparato alla moglie alla testa per poi compiere lo stesso identico gesto verso se stesso.

Su disposizione della Procura della Repubblica le salme sono state portate all'ospedale San Jacopo di Pistoia per consentire le autopsie.