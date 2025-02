Omaggio a Battiato. Riparte il tour

Riparte dal Santomato Live club la stagione dei Battito Battiato "Omaggio a Franco Battiato". Prima data ufficiale del 2025 venerdì 7 febbraio, serata che vedrà la band nell’ardua impresa di condensare in due ore la discografia del cantautore siciliano, poliedrico artista e grande maestro, morto il 18 maggio del 2021. "Sicuramente non possono mancare i grandi successi del primo Battiato. Non mancheranno i brani introspettivi, carichi del pensiero spirituale dell’artista. Insomma, rock, pop, classica, new wave, come ci ha insegnato Battiato".

Il gruppo ha particolarmente a cuore il Santomato live club: "Ci ha dato tanta visibilità ci ha aperto le porte per portare il nostro “Omaggio“ in giro per l’Italia. Sarà presente anche la nostra violinista Giorgia, reduce da una tournée di due mesi in Cina". Inizio cena alle 20, a seguire il concerto. Per prenotazioni 0573.760747 e 333.4657051.

Il 15 marzo parte dal Moderno di Agliana la mini tournée teatrale, con un’assoluta novità: la band sarà accompagnata da un trio d’archi. Il progetto "Battito Battiato" è nato nel 2022 da un’idea di due aglianesi, Alberto Verna e Walter Becheroni. Un sogno, quello di rendere omaggio a Franco Battiato, diventato presto realtà e con grande risposta del pubblico.

Il gruppo è composto da musicisti che vengono delle province di Pistoia, Prato e Firenze. La band è composta da Walter Becheroni alla batteria, Giorgio Segoni alla chitarra elettrica, Paolo Matteini al basso elettrico, Roberto Bonaiuti alle tastiere, Giorgia Lucchesi al violino, Michele Messina cantante, Linda Toninelli cantante, Alberto Verna responsabile management.

Piera Salvi