Oltre nove milioni per la Lucchese: "Un passo avanti per la sicurezza"

"E’ stato compiuto un altro passo in avanti per sistemare la viabilità della frazione di Ponte di Serravalle. Grazie a tutti coloro che in questi anni si sono adoperati per arrivare a questo risultato". Il sindaco Piero Lunardi e l’assessore al traffico Maurizio Bruschi hanno così commentato i risvolti dell’accordo siglato nei giorni scorsi fra la premier Giorgia Meloni e il governatore Eugenio Giani, che per Serravalle si traduce nello stanziamento di 9.600.000 euro. Risorse destinate a portare a termine un’operazione attesa da tempo, come quella per la Strada Regionale 435 (Lucchese) e l’ottimizzazione della circolazione a Ponte di Serravalle. I lavori dovranno, com’è noto, interessare la Strada Regionale 435 e prevedono anche un intervento sul ponte, con il raddoppio della carreggiata che passerà dagli attuali sette metri di larghezza a quattordici. Il disegno comporterà inoltre la realizzazione di una rotatoria e dei marciapiedi, per uno svincolo che dovrà consentire l’immissione dei veicoli in sicurezza sulla via Marlianese. Sarà proprio "sicurezza" la parola d’ordine alla base dell’opera: l’obiettivo ultimo è armonizzare il traffico dell’area, rendendola più sicura e riducendo sensibilmente il rischio di incidenti stradali. Un argomento che è più volte tornato d’attualità: nei mesi scorsi, il consiglio comunale aveva approvato una mozione presentata dalla consigliera di maggioranza Silvia Chiti che impegnava l’amministrazione comunale a sollecitare la Regione e a invitare sul territorio l’assessore regionale alla viabilità Stefano Baccelli, per un incontro pubblico.

"A Serravalle arriveranno le risorse del fondo di coesione e di sviluppo grazie a un lavoro sinergico fra Governo, Regione e Comune – ha commentato il capogruppo di Uniti per Serravalle, Stefano Agostini – sono quindi orgoglioso di aver dato il mio contributo per il raggiungimento di quest’obiettivo insieme a tutto il gruppo consiliare".

Il prossimo passaggio sarà la convocazione della Conferenza dei servizi, in parallelo all’individuazione di percorsi alternativi sui quali dirottare il traffico durante le fasi cruciali dell’intervento. Nelle prossime settimane potrebbero quindi esserci ulteriori sviluppi. "L’iter sta andando avanti – ha concluso l’assessore Bruschi – adesso ci sarà la Conferenza dei servizi e andranno individuate le alternative al traffico senza danneggiare gli utenti".

Giovanni Fiorentino