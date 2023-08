Oltre 230mila euro per la cultura Grazie al bando di fondazione Caript

Saranno oltre 230mila gli euro finanziati dalla fondazione Caript destinati al nuovo bando "Sviluppo e cultura". Nell’edizione 2023 sono stati finanziati 39 progetti, sia a Pistoia che nel territorio valdinievolino. Alcuni esempi? I prossimi appuntamenti del Montecatini Opera Festival, il recentemente rinato Premio Vallecorsi per il teatro, la 46esima edizione del Palio di Pescia e il festival cinematografico Presente Italiano.

"Con questa edizione del bando – commenta il presidente di fondazione Caript, Lorenzo Zogheri – abbiamo cercato di dare continuità ai progetti delle associazioni, premiandone le iniziative programmate su più anni. In totale abbiamo avuto quattro proposte di durata triennale e ritengo che sia questa la strada da proseguire in futuro".

Oltre ai grandi "classici" della scena culturale provinciale, il bando 2023 ha visto il finanziamento di una serie di progetti nuovi ed originali. Ne è un esempio la mostra di icone sacre che sarà realizzata a Pistoia, dall’associazione laboratorio San Damiano.

"Si tratta di un laboratorio, attivo da oltre vent’anni nel monastero di Santo Stefano – sottolineano i vertici della Fondazione –, dove vengono riprodotte antiche icone secondo la tradizione canonica che prevede l’utilizzo di colori naturali ricavati da terre e minerali legati, come avveniva nelle botteghe del Medioevo, da una miscela di uova e vino".

Altri progetti finanziati sono quelli di "Diversamente Danza" a Pistoia, dove saranno svolti corsi e lezioni con l’obiettivo di formare istruttori di danza sportiva per atleti con disabilità. C’è anche il Toscana Django Festival, che si svolgerà sulla montagna pistoiese, raccogliendo il testimone del precedente Django Festival di Popiglio. Sempre in montagna, a Pavana, si svolgerà la terza edizione di Pavanart, festival di artisti di strada. Sulla collina pistoiese, invece, sarà realizzato il progetto Custodi della Terra a cura del circolo Arci di Lupicciano con evento clou la realizzazione, da parte dell’artista Poki, di tre murales in altrettanti paesi della valle delle Buri.

Infine, l’associazione Auser Montale sarà beneficiaria di un contributo per realizzare la strada dei Longobardi: un progetto di riscoperta e di recupero di una via di origine etrusco-romana che collegava frazioni di pianura di Tizzana, Vignole e Agliana a quelle montane di Torri, Treppio e Stagno.

