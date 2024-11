Olio e castagne, una doppia festa per degustare i sapori dell’autunno

Olio e castagne in un’unica festa, domenica 10 novembre, in piazza Matteotti, a partire dalle ore 15, dove si svolgeranno sia la Festa d’Autunno del Comitato Festeggiamenti sia la manifestazione "Montale degustolio" organizzata dall’amministrazione comunale dopo il successo di "Montale degustavino" tenutasi nello scorso settembre. Per la Festa d’Autunno è la 37esima edizione, per "Degustolio" è il secondo atto di un programma di promozione dei prodotti locali proposto dall’assessora alle attività produttive e al turismo Luisa Innocenti. Oltre alle prelibatezze a base di castagne proposte dal Comitato e all’olio, da degustare e da acquistare e presentato dalle aziende della zona, saranno presenti anche stand gastronomici di esercizi commerciali del paese. Le aziende produttrici di olio presenti in piazza saranno la fattoria di Colle Alberto di Montale, l’azienda agricola Galligani di Quarrata, l’Ager Oliva di Tommaso Dami di Pistoia, l’azienda agricola Ti Garba di Luca Varini di Pieve a Nievole e l’azienda agricola La Maschera di Roi Maccioni di Larciano.

Le aziende sono state invitate dal Comune anche grazie alla collaborazione con Coldiretti di Pistoia. I prodotti gastronomici saranno proposti da Alimentari Luca Barni, Le Dolci Delizie, Pizzeria Tobago, Ristorante Il Cochino e La Ciccia di Simone tutte di Montale e dall’enogastronomia Sergio 1974 di Montemurlo e dalla birreria La Degna Tana di Pistoia. La festa d’autunno del Comitato Festeggiamenti offrirà frugiate, necci, castagnaccio, zonzelle e altri derivati della farina di castagne. Il pomeriggio sarà allietato da musica dal vivo. "Per noi è come una seconda edizione – spiega l’assessora Luisa Innocenti – perché viene dopo l’evento di Montaledegustavino che ha visto una notevole partecipazione. Lo scopo è lo stesso, cioè valorizzare le eccellenze produttive della zona, in questo caso l’olio, e richiamare visitatori a Montale facendo conoscere anche le attività commerciali presenti nel territorio". "E’ una novità – sottolinea il sindaco Ferdinando Betti – questo stare insieme di due feste con la collaborazione tra Comune e Comitato Festeggiamenti"

Giacomo Bini