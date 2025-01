Oggi è il giorno del mito Luis Silvio

Il 2025 arancione si aprirà questo pomeriggio con l’atteso incontro con Luis Silvio Danuello, ex calciatore che nel 1980/81 vestì la maglia della Pistoiese nella storica stagione in Serie A. Il brasiliano, rimasto legatissimo alla città e alla piazza anche a 44 anni di distanza, visiterà il "Melani" per poi incontrare i tifosi alle 15:30 all’Orange Shop, fresco di inaugurazione, e firmare le esclusive maglie ricordo, acquistabili in limited edition per l’occasione. Alle 17:30 invece andrà in scena l’evento organizzato al Nursery Campus di Via Bonellina, che sarà aperto ai tifosi e alla stampa. Una giornata da non perdere per nostalgici e amanti dei colori arancioni, che nei giorni scorsi hanno manifestato, via social e non solo, un enorme affetto per Luis Silvio, entrato indissolubilmente nel cuore dei sostenitori della Pistoiese.

MF