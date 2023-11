Oggi al Saloncino il musicologo Gregorio Moppi racconta la vita e l’arte di Ornella Puliti Santoliquido

La vita e l’arte di Ornella Puliti Santoliquido (1904-1977), una delle migliori pianiste italiane di tutti i tempi, saranno rievocate in due incontri organizzati dall’Associazione Amici della Musica di Pistoia e realizzati con il sostegno di Fondazione Caript. Nel Saloncino della Musica di Palazzo de’ Rossi, oggi, giovedì 23 e giovedì 30 novembre alle 18, sarà il musicologo Gregorio Moppi a ripercorrere le tappe di uno dei simboli dell’emancipazione femminile, un’artista divenuta leggendaria grazie alla sua intensa attività svolta in tutto il mondo come solista e insieme al Trio di Roma, dal 1956 ampliatosi in Quartetto. I componenti del gruppo, insieme a lei, erano il violinista Arrigo Pelliccia, il violista Bruno Giuranna e il violoncellista Massimo Amfiteatrof: quattro personalità talmente note a livello mondiale da trasformare ogni loro concerto in un evento. Ornella Santoliquido, allieva di Attilio Brugnoli al Conservatorio di Firenze, si perfezionò a Roma con Alfredo Casella e a Parigi con Alfred Cortot. La sua carriera concertistica fu sempre affiancata da un’importante e incisiva attività didattica svolta principalmente all’Accademia di Santa Cecilia a Roma.

La conversazione, supportata da memorie sonore di grande valore storico, ci accompagnerà alla riscoperta della sua personalità. Moppi è docente di Storia della musica al Conservatorio "Arrigo Boito" di Parma e alla Scuola di Fiesole. Saggista e divulgatore, collabora con il quotidiano "La Repubblica" e con le riviste "Music Paper", "Opéra Magazine", "Amadeus". L’ingresso è libero e gratuito.

Chiara Caselli