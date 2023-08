Occhio all’alimentazione Verdure, cereali e yogurt "Le scelte che possono aiutare contro la calura"

Agosto è per molti il mese delle vacanze. Sotto l’ombrellone, al fresco in montagna, alla scoperta dei più bei monumenti cittadini, quale sia la destinazione un buon pasto non può mai mancare e spesso è facile esagerare con il cibo. La dottoressa nutrizionista Emma Balsimelli (foto Fb di Luca Managlia) ha pensato a una piccola guida per mangiare in modo sano e con gusto mentre si è in vacanza.

"La vacanza in una città d’arte è una delle mie preferite. Organizzandosi a dovere sarà possibile gustarsi le specialità del luogo senza doversi preoccupare troppo del peso e camminando si consumeranno anche molte calorie. A colazione in hotel possiamo cominciare con una bella porzione di frutta fresca, poi uova oppure del prosciutto abbinati a una fetta di pane, meglio se integrale. Anche uno yogurt abbinato a del muesli può andar bene. Per i tradizionalisti via libera a pane e marmellata. Camminare a lungo può far venire un certo appetito e quindi il rischio di esagerare quando si arriva all’ora di pranzo non è trascurabile. Evitate però i fast food per orientarsi un’insalata di verdure miste abbinata a formaggio (oppure a uova o tonno) e a crostini di pane; da evitare le appetitose salsine che possono appesantire troppo il pasto. E visto che a pranzo ci siamo contenuti e abbiamo camminato per ore, per la cena saremo più liberi".

Dieta all’interno del villaggio turistico: di tutto un po’ ma con moderazione.

"Il consiglio è scontato: non esagerare, assaggiare tutto quello che più piace, ma fare attenzione alle quantità! L’importante, lo ripeto, è cercare di moderarsi alzandosi da tavola senza sentirsi del tutto sazi. Per quanto riguarda il pranzo e la cena, devi fare in modo che uno sia meno abbondante dell’altro; in genere è preferibile contenersi a pranzo in modo da essere leggeri e affrontare le ore pomeridiano con il giusto sprint".

Vacanze in montagna? Ecco come comportarsi.

"Si possono fare lunghe escursioni nei boschi, dedicarsi al trekking o praticare sport inusuali. Se abbiamo in programma delle uscite mattutine, conviene fare colazione con almeno un’ora di anticipo, evitando un pasto abbondante o eccessivamente grasso. Gli spuntini devono essere zuccherini; andranno benissimo una banana o della frutta disidratata. Per il pranzo al sacco l’idea migliore è quella di preparare dei panini con prosciutto crudo e verdure. La cena è di solito il momento per fermarsi e riposare dalle fatiche della lunga giornata e godere delle specialità del luogo. Possiamo anche concederci una cena più abbondante, in caso contrario, consumiamo una cena più leggera, composta solo da un secondo con un contorno".

Consigli da spiaggia

"Se decidiamo di pranzare in spiaggia mettiamo nella tua borsa frigo tanta acqua e verdure crude (carote, cetrioli, ravanelli) che potranno servire ad accompagnare il pasto e a bilanciare gli spuntini con la frutta. Per i menu vanno bene piatti freddi con cereali integrali (riso integrale, farro, grano saraceno) ai quali è opportuno aggiungere fonti proteiche come tonno, tofu e uova sode; abbondare con le verdure crude evitando intingoli vari. Vanno bene anche le insalate di legumi, i panini integrali da farcire con verdure grigliate e con pochi affettati. Bene la frutta secca che puoi alternare alla frutta di stagione. Disco verde anche per il pesce grigliato o affumicato e verdure sottolio anche da aggiungere alle insalatone".

Samantha Ferri