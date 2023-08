Occhi puntati sulla scuola "Papini" a San Marcello

Scuole da riaprire dopo i grandi lavori di messa in sicurezza. Le preoccupazioni sul rispetto delle date concordate, sembrano in gran parte rientrate. Quella attualmente all’attenzione è la scuola materna di San Marcello, "Rolando Papini" (foto). Il vicesindaco, Giacomo Buonomini, il capogruppo di minoranza per Prospettiva Futuro e il Responsabile del Procedimento, Cristiano Vannucchi, con il direttore tecnico di cantiere della ditta appaltatrice, hanno eseguito un sopralluogo congiunto nell’edificio, chiuso dalla fine dello scorso anno scolastico. La loro preoccupazione, memori di quanto accaduto alla scuola di Maresca, era che le oltre 6 settimane di ritardo con cui i lavori erano iniziati sarebbero andate a ripercuotersi sull’inizio dell’anno scolastico. Il ritardo era stato sottolineato da Del Re dopo un sopralluogo avvenuto il 28 febbraio: "Rilevai un preoccupante ritardo nell’esecuzione dei lavori, che a quella data non seguivano il cronoprogramma stilato". L’impresa garantì che i lavori sarebbero stati terminati in tempo e il Comune gli ha dato fiducia concedendo loro una proroga, che però non avrebbe messo a rischio la consegna dei lavori entro il 15 settembre. Allo stato attuale Del Re e Buonomini concordano sul fatto che la riapertura per quella data non sia a rischio. "Comunque – conclude Del Re – sarò presente anche da qui alla fine dei lavori, e farò questo sempre con la filosofia che come gruppo ci siamo dati sin dall’inizio della consiliatura: lavorare per i cittadini, per le loro necessità e non per far polemiche politiche quando non sono necessarie".

Andrea Nannini