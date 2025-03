Obiettivo parità di genere. La Provincia scende in campo. Tra bilanci e sensibilizzazione

"PTPA - La Provincia di Pistoia per la parità di genere 2.0" è il nome del progetto triennale (dal 2025 fino al 2027) dell’Ente pistoiese, finanziato dalla Regione Toscana, che ieri mattina è stato presentato nella sala consiliare di Palazzo Balì. Un’iniziativa che coinvolge quattro dei nostri comuni, Pieve a Nievole, Larciano, Lamporecchio e Agliana e per la quale, grazie alla partecipazione al bando regionale lanciato nella scorsa primavera, la Provincia di Pistoia ha ottenuto un contributo di circa 477 mila euro.

Le aree di intervento del progetto saranno due: i bilanci di genere nei Comuni dell’area pistoiese e della Valdinievole e i percorsi di sensibilizzazione alle differenze di genere nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio provinciale, con le attività che si snoderanno in 4 macroaree tematiche: medicina di genere, la pedagogia, il linguaggio di genere, gli stereotipi di genere nel mondo della ricerca scientifica.

"Per combattere e prevenire discriminazioni e disuguaglianze di genere, dobbiamo partire dall’educazione e dal rimuovere pregiudizi - ha detto l’assessora regionale all’Istruzione e alle Pari Opportunità Alessandra Nardini -. Dobbiamo cambiare la cultura del nostro Paese, superando quel rapporto storicamente diseguale tra donne e uomini e sconfiggendo il patriarcato che esiste ancora. Siamo partiti nel 2022 con un primo bando, che andava a rifinanziare la nostra legge regionale con complessivi 800mila euro a livello regionale e oggi incrementiamo il finanziamento con un bando triennale finanziato con 5,7 milioni a livello regionale. I bilanci di genere sono invece uno strumento molto utile per analizzare come le scelte amministrative impattino sulla qualità della vita delle cittadine e dei cittadini".

Alla presentazione del progetto è intervenuta anche Lisa Amidei, consigliera provinciale con delega alle pari opportunità: "I progetti di sensibilizzazione nelle scuole di ogni ordine e grado, rappresentano l’unica strada per combattere e prevenire discriminazioni e disuguaglianze di genere che ancora oggi persistono in ogni ambito, a partire da quello lavorativo, fino al drammatico fenomeno della violenza contro le donne in ogni forma in cui si manifesta".

Come sottolineato dal Presidente della Provincia di Pistoia, Luca Marmo, ammonta a quasi 500mila euro il contributo ottenuto dalla nostra provincia: "Questo nuovo progetto rappresenta una straordinaria opportunità per le sfide del nostro tempo e il merito è tutto dei Comuni e delle Scuole che hanno risposto con convinzione e entusiasmo. Progettualità di questo tipo sono centrali per la crescita culturale dei nostri territori".

Grande soddisfazione per il lancio del progetto anche da parte dell’avvocata Chiara Mazzeo, consigliera di parità: "Il progetto triennale di contrasto agli stereotipi di genere nelle scuole prevede lezioni frontali e laboratori teatrali e ha ricevuto un ottimo riscontro di partecipazione da parte degli istituti del territorio. La possibilità di articolare il percorso in tre anni ci consente di offrire per la prima volta, ai ragazzi delle scuole medie e superiori un approccio sistemico e non occasionale alla tematica delle pari opportunità, in modo tale da incidere sulla loro formazione culturale".

Michele Flori