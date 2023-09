Obiettivo occupazione Edilizia e industria rimangono i settori più vivaci e dinamici

Nuove offerte di lavoro in provincia di Pistoia e Prato. Vediamo insieme quelle più interessanti. L’azienda idraulica Idra Srl cerca un idraulico con esperienza nell’impiantistica civile: per informazioni e candidature contattare l’azienda stessa al numero 335 7472095. Un operaio, invece, è richiesto all’azienda del signor Antonio D’Otre. Si ricerca una persona per utilizzo di macchinari per il taglio, foratura, molatura e saldatura dei materiali: infoe candidature al 333 7181508, oppure via e-mail a [email protected]. Un meccanico con esperienza è richiesto dall’azienda di Montemurlo Griguoli service-gomme (324 9984220 oppure [email protected]). A Ponte Buggianese si ricerca un tecnico frigorista, possibilmente con esperienza nella mansione e titolo di studio del settore, preferibilmente con patentino muletto: si offre contratto a tempo pieno e determinato (Silvano Frediani al numero 338 6209047 oppure via [email protected]).

La ditta CRM cerca un elettricista bordo macchina con esperienza per installazione e realizzazione di impianti elettrici automotive, automazione a distanza e impianti pneumatici (info 0574541419 o [email protected]). Un montatore di schede elettronica viene richiesto a Prato dall’azienda AB elettronica di Alessio Bianchi con conoscenza tecnologia Smt e Tht nonché possesso del diploma ad indirizzo elettrico o elettronico (info: [email protected]). Per attività impiantistica e sistemistica per le infrastrutture di rete, l’azienda Pnp Tech ricerca un tecnico installatore. Le mansioni saranno quelle di diagnosi dei guasti, cablaggi, manutenzione apparecchi. Preferibile esperienza pregressa nella mansione. Gradito possesso dei patentini Pav - Pes - corso sicurezza lavoratori ad alto rischio, gradita conoscenza del Ple. Candidature al numero 339 7946502 oppure [email protected]. Sempre in ambito elettronico, Svt ricerca elettricisti con esperienza da impiegare nell’installazione e nella manutenzione di impianti elettrici e fotovoltaici in ambito civile ed industriale (info Federico Baldi 0574 632386 o [email protected]).

Ben quattro persone, invece, sono richieste dall’azienda edile di Francesco Scalise (347 0189788). Viene richiesta esperienza nel settore e forza fisica. I lavori da svolgere in cantieri tra le province di Pistoia, Prato e Firenze. Sempre in ambito edile, Cieffe ricerca a Buggiano un apprendista escavatorista con funzione di muratore. Requisiti patente B, disponibilità a frequenza corsi di formazione (info 349 3905002 oppure [email protected]). In zona Agliana si ricercano addetti a telai meccanici e a macchinari per la tessitura e la maglieria in azienda del settore tessuti: per informazioni e candidature è possibile contattare il signor Giampiero Goti al numero telefonico 0573 73143. Ai candidati viene richiesta patente B e gradita l’esperienza nel settore. Ulteriori operai sono richiesti da Tdt Group. In questo caso il ruolo della risorsa sarà il taglio computerizzato di tomaie per calzature e attività di magazzino. Il candidato ideale ha una minima esperienza nel settore (info 057253538 o [email protected]). A Uzzano, infine, la Cartiera Monti ricerca un operaio addetto alla conduzione di macchina ribobintrice per rotoli industriali e carta igienica Jumbo: richiesta esperienza nel settore (info 0572 451061 o [email protected].

Francesco Storai