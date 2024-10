Nuovo ufficio relazioni con il pubblico. Una guida completa per i cittadini

In piena attività il nuovo ufficio relazioni con il pubblico della Prefettura di Pistoia. Dall’inizio di questa settimana è nuovamente attivo, come spiega una nota, - in attuazione delle iniziative previste dal Protocollo di intesa sottoscritto tra il Prefetto, Licia Donatella Messina, e l’Associazione Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (sezione territoriale di Pistoia) - l’Ufficio che si trova al piano terra del Palazzo del Governo, in via Pertini. Un servizio importante e e atteso.

L’utenza della Prefettura – sottolinea la nota – può rivolgersi all’Urp per chiedere informazioni sugli uffici competenti in relazione alle esigenze, avanzare richieste attraverso la compilazione di appositi moduli o acquisire la modulistica necessaria per alcune tipologie di pratiche. Gli uffici relazioni con il pubblico sono il front office dell’amministrazione, il luogo in cui si incontrano cittadini e uffici pubblici: l’obiettivo è di guidare e facilitare l’accesso ai servizi offerti.

E’ un ufficio dedicato a quanti richiedano informazioni di tipo amministrativo o desiderino conoscere i servizi della Prefettura. Inoltre, fornisce notizie sulle attività istituzionali della Prefettura e sulle iniziative in corso. L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 12:30, con un giorno di aperturapomeridiana previsto il giovedì dalle 14:30 alle 16:30.