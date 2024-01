Nuovo servizio per i malati. Nasce l’Atelier Alzheimer

Una struttura in cui i malati di Alzheimer possano prendere parte ad attività ricreative sotto lo sguardo di operatori specializzati, al fine di riattivare la mente e rallentare il decorso della malattia. È con questo ambizioso obiettivo che ha preso vita il nuovo Atelier Alzheimer di Pistoia, inaugurato nella giornata di lunedì alla Casa dell’Anziano di Monteoliveto, in Via Bindi, nella struttura gestita dalla Fondazione Sant’Atto.

Il servizio, promosso dalla cooperativa sociale Nomos, si inserisce nell’azione di Sostegno all’assistenza socio sanitaria domiciliare della Società della Salute. L’Atelier è destinato a pazienti con malattia in fase lieve e si aggiunge al centro diurno e al centro diurno Alzheimer già presenti sul territorio. "Questo servizio è prezioso sia per le persone affette da malattia sia per i loro familiari – dice Gaia Guidotti, vicepresidente della cooperativa Nomos –; spesso i caregiver, ossia coloro che stanno a fianco dei malati, non sanno come affrontare il problema e rischiano di prendere decisioni sbagliate. Il nostro obiettivo è prendere in carico il malato prima che venga inserito in una Rsa o in altre strutture in modo frettoloso. Qui i malati in stato iniziale possono socializzare e trascorrere del tempo in compagnia di altre persone, andando così a limitare l’isolamento e la solitudine. E proprio per quanto detto prima secondo noi è fondamentale offrire un supporto psicologico anche ai caregiver".

"Siamo contenti che un luogo così centrale e importante per Pistoia possa diventare un punto di riferimento per molte persone – sottolinea Anna Maria Celesti, presidente della Società della Salute di Pistoia –; in questa struttura svolgeremo una funzione socioassistenziale e sociale più che socio sanitaria, per aiutare quanto più possibile il paziente alle prime fasi della malattia. Riteniamo fondamentale dare un punto di riferimento alle famiglie, con l’obiettivo di mantenere quanto più possibile il soggetto fragile tra le mura domestiche".

Ogni lunedì e giovedì dalle 9 alle 12, gli anziani potranno trascorrere alcune ore in uno spazio protetto e sicuro, assistiti dal personale dell’Atelier Alzheimer composto da un team di professionisti, psicologi, educatori, operatori socio sanitari, assistenti di base e musicoterapeuti. "Una struttura come questa è fondamentale per provare a garantire il benessere sia del malato che di chi sta gli sta attorno – sottolinea Silvia Mantero, direttrice della Società della Salute e della Zona Distretto di Pistoia –; si tratta della prima tappa di un percorso che può essere anche molto lungo e perciò è fondamentale porre le basi per affrontare nel miglior modo possibile ciò che avverrà dopo".

Anche il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, ha espresso la propria soddisfazione per l’inaugurazione dei nuovi spazi: "Per la nostra città questa non può che essere una bella notizia – le sue parole –; il nuovo servizio porterà un arricchimento alla comunità e voglio augurare buon lavoro ai medici e a tutti coloro che con professionalità riusciranno a regalare sorrisi e momenti positivi ai pazienti".