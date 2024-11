Nuovo portale del Comune. Tutte le aree

Dal primo dicembre chi dovrà presentare le pratiche edilizie presso il Comune di Ponte Buggianese, lo potrà fare solo accedendo ad un portale on-line, il cui indirizzo è https://servizipontebuggianese.nuvolapalitalsoft.it/. Da quella data pertanto non saranno accettate istanze di competenza dell’Area 3, se presentate in formato cartaceo, o via Pec. Per le integrazioni documentali inerenti alle pratiche in corso di definizione, il cui procedimento è iniziato prima del primo dicembre, e per le istanze, comunicazioni e richieste di accesso agli atti da parte di utenti non supportati da tecnico incaricato, è possibile muoversi con le vecchie modalità. Le nuove pratiche edilizie, presentate in maniera diversa, rischiano quindi di essere considerate irricevibili, o prive di effetti giuridici ed amministrativi. Nel portale precedentemente descritto, sono presenti i modelli unici regionali, col quale presentare le pratiche, ovvero Pdc, Scia, Cila, Cil, agibilità. Per presentare la nuova pratica, basterà utilizzare il procedimento "Comunicazione generica". Questo dovrà essere completato, compilando tutti i campi obbligatori richiesti dal portale, ed inserendo, nella schermata dedicata agli allegati, tutti quelli collegati all’istanza, e la modulistica compilata. La modulistica da utilizzare è reperibile sul sito del Comune. Il 28 novembre alle ore 9.30, ci sarà un evento formativo, dove i referenti della ditta fornitrice del software illustreranno il portale, e forniranno le istruzioni per il suo utilizzo. L’evento si terrà in videoconferenza e sarà accessibile al seguente link: https://meeting.vianova.it/5333429013. Per info: [email protected].

Simone Lo Iacono