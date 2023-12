Nuovo asfalto sul raccordo. Riapre il cantiere di Anas. Previsti disagi e code

Si comincia oggi e si prosegue venerdì. A causa del maltempo i lavori di Anas previsti per lunedì e martedì scorsi sono slittati ed è stato necessario aggiornare il cronoprogramma. Venerdì, appunto, tempo permettendo, si effettueranno anche queste opere oltre a quelle già previste per la notte tra il 14 e 15 dicembre. Si tratta di interventi specifica una nota – di ripristino e risanamento della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso nel raccordo autostradale Ss716 (tratto tra le rampe dell’autostrada e le rampe dello svincolo Pistoia centro - Sr 435). Durante l’esecuzione dei lavori sono previste alcune modifiche alla viabilità. Vediamo i dettagli.

Oggi dalle 6 alle 19, e venerdì dalle 7 alle 19 sul raccordo autostradale (sovrappasso all’altezza dell’ospedale San Jacopo) sarà possibile transitare nella sola direzione di Prato con divieto di sorpasso e limite di velocità a 30 Km orari. I mezzi circoleranno in un’unica corsia, mentre l’altra sarà interessata dai lavori.

Dalle 20 di giovedì 14 dicembre alle 7 di venerdì nel tratto di raccordo autostradale che va dall’ospedale San Jacopo all’entrata in autostrada si potrà transitare nella sola corsia di sorpasso in direzione Prato con divieto di sorpasso e limite di velocità a 30 Km orari. Arrivando da Abetone in direzione di Prato, non sarà possibile entrare al casello autostradale (sarà quindi necessario farlo andando verso la rotonda della Vergine e, tornando indietro, utilizzare l’altra entrata in autostrada. Divieto di circolazione anche nella rampa di uscita da via Ciliegiole in direzione ospedale San Jacopo-Prato. Visto che i lavori di Anas sono effettuati su una delle strade più utilizzate dagli automobilisti per collegarsi tra la zona nord e sud di Pistoia – avverte la nota – , si potranno creare code e disagi al transito non solo lungo il raccordo autostradale ma, di conseguenza, anche in altre strade come via Lucchese, la SP 17 Femminamorta (quella che porta allo zoo), la SS 66 Modenese e la SS 64 Bolognese. Anche per queste ragioni sul posto la ditta esecutrice dei lavori provvederà a sistemare la necessaria segnaletica.