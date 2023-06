Nuovi posti di lavoro Con oltre 350mila euro dalla Fondazione Caript

E’ arrivato alla fine del proprio percorso il bando "Borse Formazione Lavoro" promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e che ha potuto erogare un finanziamento complessivo di 351.641 euro destinando, così, importanti agevolazioni per 42 nuovi posti di lavoro e la copertura delle spese per ben ventuno corsi di di formazione professionale.

Il bando si è orientato su tre linee di intervento. La prima era quella dei voucher individuali, per un massimo di 5mila euro, validi per residenti pistoiesi, coprendo interamente le spese per corsi di formazione in ambiti come digital marketing o agenti immobiliari, design e segreteria di studio medico.

La seconda linea serve per favorire nuove assunzioni (per un periodo di almeno un anno) da parte di imprese e di enti no profit con sede in provincia. Qui i contributi complessivi sono 23 con un importo singolo che non supera i 15mila euro e una durata massima di un anno. Su questi fronti le aziende coinvolte sono la Wagenax di Pistoia, che si occupa di noleggio di autovetture e autoveicoli leggeri; la Termogas di Pistoia, specializzata nell’installazione e assistenza di caldaie e climatizzatori e Officina Meccanica Emmepi a Cantagrillo.

Le Misericordie di Pescia e di Uzzano, Pistoia Soccorso, l’impresa sociale Un Fiore per Tutti (nel settore del vivaismo) e la Fondazione Mai Soli (che si occupa di disabilità) sono tra i partner per gli enti no profit.

Infine, con la terza linea dedicata a borse di lavoro, si possono avere contributi fino a 600 euro mensili, per un massimo di 12 mesi, per l’assunzione (da sei mesi a un anno) di pistoiesi nel terzo settore. In questo frangente, i posti di lavoro creati sono 19 con beneficiari come il circolo Arci Le Fornaci, il "Bugiani" e la cooperativa sociale Mi.Se, che fornisce assistenza e riabilitazione anche domiciliare a soggetti fragili.

"Siamo soddisfatti – commenta il presidente di Fondazione Caript Lorenzo Zogheri – perché, rispetto alla precedente edizione del bando, è cresciuta la richiesta di formazione, con domande che sono più che triplicate. Ritengo, infatti, che una delle prime sfide che dobbiamo affrontare per lo sviluppo del territorio sia quella di avere imprese in grado di contare su personale qualificato per essere più competitive. Con la nostra iniziativa – conclude il presidente – mi sembra che abbiamo dato un contributo apprezzabile in questa prospettiva".

S.M.