Nuovi dermatoscopi al San Jacopo dall’associazione Martina Tesi

Due nuovi dermatoscopi con accessori, strumenti utilizzati in ambulatorio per la diagnosi delle lesioni della pelle compresi i melanomi. E’ il dono dell’Associazione Martina Tesi – nata nel ricordo della giovane venuta a mancare – quando aveva appena 22 anni in seguito ad una patologia oncologica ha donato alla dermatologia del San Jacopo. Lo strumento ha un importante utilizzo nella diagnostica dermatologica. La consegna è avvenuta in questi giorni alla presenza dei rappresentanti dell’Associazione tra cui la presidente Monica Trinci e la vicepresidente Deanna Venturini, alcuni medici della dermatologia con la direttrice della Soc dermatologia Pistoia e Prato Franca Taviti e la coordinatrice infermieristica degli ambulatori Miria Lucchesi. La direzione sanitaria ha ringraziato per questa ulteriore donazione: da tempo, l’Associazione si dedica al potenziamento dei reparti e dei servizi dell’ospedale di Pistoia con significative implementazioni strumentali.