Nuovi ambulatori medici. La Pubblica Assistenza: "Pronti entro l’anno"

Assemblea elettiva per la Pubblica Assistenza di Campotizzoro, Bardalone e Pontepetri. Progetti importanti per lo sviluppo tra i quali spicca l’investimento, già interamente pagato, con cui l’associazione guidata da Elio Penna ha acquistato 1200 metri quadrati di superfice su cui stanno nascendo tre ambulatori, di cui il paese avverte il bisogno da tempo, una sala fisioterapica, una sala d’aspetto ed altri spazi dedicati ai vari servizi dell’associazione. Con questa acquisizione la sede della Pubblica Assistenza si assesta poco oltre i 2000 metri quadrati e recupera un ulteriore importante porzione del passato del "paese fabbrica" voluto dalla famiglia Orlando agli inizi del secolo scorso. I lavori per poter utilizzare tutti locali saranno terminati entro l’anno e sono stati affidati, ha sottolineato orgogliosamente il presidente, a imprese locali. Andando per gradi i lavori assembleari iniziano ricordando i volontari scomparsi, Luciano Nesti, Alfio Villani e Lido Ciuti partendo da un filmato in cui quest’ultimo, racconta delle motivazioni del volontariato. In apertura il presidente uscente, Elio Penna, affiancato dai collaboratori, Enrico Da Ros, Mauro Bisacci, Giuliana Andreotti, e dal vicesindaco Giacomo Buonomini e dal consulente, Carlo Moretti, ha riepilogato i risultati e le numerose attività dei quattro anni appena conclusi, ringraziando lo staff, i volontari e i donatori. L’illustrazione del bilancio ha evidenziato un interessante utile d’esercizio, sottolineato da Moretti nella lettura delle poste del bilancio ma, al di sopra di tutte le considerazioni ci sono i lavori per i nuovi servizi che saranno forniti nei nuovi spazi. A tessere le lodi dell’investimento il vicesindaco, Giacomo Buonomini, ha messo in risalto la lungimiranza con cui l’investimento è stato effettuato, costruendo l’occasione che ha poi generato l’ampliamento dei servizi. Buonomini ha voluto evidenziare il suo rapporto personale con il compianto Lido Ciuti. Le elezioni hanno dato vita a un consiglio di cui faranno parte: Giuliana Andreotti, Claudio Baldi, Andrea Bini, Mauro Bisacci, Gabriele Chelucci, Enrico Da Ros, Monca Ducceschi, Chiara Martinelli, Daniele Martinelli, Anna Pestelli (questi tre sono i nuovi entrati), Elio Penna, Moreno Pistolozzi e Stefano Tamburini.

Andrea Nannini