Nuove panchine rosse. Un segnale e un servizio. Con il numero d’aiuto: "Una giornata sentita"

Forse mai come in questo anno le celebrazioni per la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne sono state così tristemente intense. L’uccisione per mano del suo fidanzato della giovane Giulia Cecchettin ha fortemente scosso tutti, unendo le comunità nella voglia di raggiungere quel tanto richiesto e cercato momento di svolta culturale. Anche in provincia di Pistoia sono stati giorni densi di appuntamenti, e molte sono state le panchine rosse inaugurate sul territorio. Non un semplice arredo urbano ma un riflettore costantemente acceso sul dramma delle violenze di genere, che oltre a voler sensibilizzare sul tema, concretamente portano su di loro anche indicazioni utili, come il numero 1522 da chiamare per chiedere aiuto. Una panchina gigante di colore rosso, creata con un albero caduto in seguito al maltempo così come la scarpetta rossa "scolpita" dalle radici, è stata realizzata dall’agriturismo Le Roncacce sulle pendici panoramiche che sovrastano Cutigliano, in località Melo a 1.300 metri di altezza, ed una fiaccolata diffusa negli agriturismi della regione ha ricordato tutte le donne uccise.

Le iniziative sono state messe in campo da Donne Impresa Coldiretti Toscana e Terranostra Toscana, l’associazione degli agriturismi di Coldiretti. Alla panchina rossa posta davanti alla Coop di viale Adua, Avis e la sezione dei Soci Coop di Pistoia, hanno rinnovato il messaggio che "il sangue si dona, non si versa", consegnando ai presenti piccoli gadget con riportato il numero dell’emergenza e i biscotti della campagna solidale "il silenzio parla". Anche Le Grazie da ieri ha la sua panchina rossa, nell’area adiacente al monumento ai caduti. Un’iniziativa nata per volontà del comitato di zona, con il sostegno dei soci del circolo della Croce Verde locale e della parrocchia. Nel giardino Gherardini Di Candeglia, Nove Alpi e il comune di Pistoia hanno inaugurato una panchina rossa a lato dell’area bimbi, per dire no alle violenze di genere. Anche gli studenti dell’Istituto tecnico agrario Anzilotti hanno partecipato a due iniziative sotto il segno del colore rosso. È stata restaurata e dipinta di rosso una panchina a disposizione di studenti e visitatori, grazie alle classi 2A e 2B che hanno anche realizzato dei lavori di gruppo poi esposti nelle aule. Le classi 4A e 4F, con studenti e docenti vestiti di rosso, hanno partecipato invece a una mattinata di incontri e discussioni sul tema presso il Cinema Splendor, "L’onda rossa", dove erano presenti anche quarte di altri istituti di Pescia.

Gabriele Acerboni