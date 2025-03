Nuove melodie e arrangiamenti. Naska torna con l’unplugged tour

MONTECATINI

L’atteso ritorno sul palcoscenico. Giovedì prossimo farà tappa a Montecatini Terme, Diego Caterbetti in arte Naska, cantautore e rapper popolare specialmente tra giovani e giovanissimi. Dalle 21, infatti, sarà protagonista al Teatro Verdi. Dopo il travolgente successo del ’Rebel Unplugged’ nel 2023, che ha registrato il tutto esaurito in ogni data, l’artista marchigiano torna a calcare i palchi con un nuovo spettacolo acustico, un viaggio intimo tra melodie pop, energia rock e testi che oscillano fra ironia, provocazione e riflessione.

Forte dell’uscita del suo terzo album in studio ’The Freak Show’ nell’autunno scorso, proporrà una rilettura del suo repertorio attraverso arrangiamenti inediti, dando nuova luce ai suoi brani più amati.

L’Unplugged Tour sarà un’occasione unica per il pubblico di scoprire il suo lato più introspettivo e suggestivo. Con la sua capacità di raccontare l’amore e l’alienazione, gli eccessi e la ricerca di sé, la libertà e le emozioni più profonde, porterà in scena uno spettacolo particolare, pensato per emozionare e sorprendere.

Un evento imperdibile per chi desidera vivere la sua musica in una veste nuova e affascinante.

Ricordiamo che Naska è figlio d’arte: il padre, infatti, è un musicista. È cresciuto a Monte San Giusto, un paesino delle Marche. Si è avvicinato alla musica durante gli anni delle scuole, le superiori.

Nel 2015, il debutto con l’ep ’The Purge’. Nel 2020 ha pubblicato il suo primo ep Alo/ve per Sony Music.

Nel 2022, il suo album di debutto Rebel, nel quale prevalgono le sonorità punk rock dei Green Day, Sum41, Blink182, ma anche dei Pixies e dei Nirvana. Nello stesso anno, è uscita la versione deluxe di Rebel. Nel 2023 ha collaborato con Lo Stato Sociale per il singolo "Che benessere!?" e fatto uscire due nuovi inediti dal titolo Cattiva e A testa in Giù, che hanno anticipato la pubblicazione dell’album dal titolo ’La mia stanza’ per l’etichetta Thamsanqa. Gianluca Barni