Nuova sede distaccata in via Gonfiantini per il "Fedi Fermi"

Nei giorni scorsi è stato inaugurato un nuovo spazio scolastico che sarà a disposizione gli studenti dell’Itts Fedi-Fermi, i quali nei prossimi due anni potranno svolgere le proprie attività nella sede distaccata di via Gonfiantini. In particolare, per l’anno 2024-2025, saranno accolte sei classi del triennio dell’indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio.

La dislocazione delle sei classi nel nuovo plesso si è resa necessaria dopo l’avvio dei lavori per migliorare il rendimento energetico e di adeguamento antisismico nell’edificio Fermi. L’immobile di via Gonfiantini era stato individuato dalla Provincia attraverso la pubblicazione di un bando finalizzato alla ricerca di locali, anche di proprietà privata, da destinarsi a scuole secondarie di superiori nel territorio del Comune di Pistoia. Lo scorso 5 agosto, il consiglio comunale aveva poi approvato all’unanimità l’uso temporaneo dell’immobile. All’interno del nuovo edificio, gli alunni dell’Istituto potranno usufruire di aule spaziose, ben illuminate, areate, dotate di Lim (lavagna interattiva multimediale), mentre sono ancora in fase di allestimento due laboratori di indirizzo che, però, a breve gli studenti potranno utilizzare.

Inoltre, già da ora, all’esterno, di fronte all’edificio, è disponibile un’area verde debitamente attrezzata per attività didattica all’aperto.

Un importante risultato per l’Istituto arrivato in seguito ad alcuni mesi di lavoro e di stretta collaborazione con la Provincia di Pistoia che si è occupata in modo efficace e tempestivo della gestione

dei lavori di ristrutturazione.

