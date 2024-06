"Nuova fiducia: un successo oltre le attese"

"Delle mie tre vittorie elettorali questa è stata la più difficile – dice Ferdinando Betti – ma sono sempre stato molto fiducioso per la consapevolezza di come avevamo governato in questi dieci anni. Abbiamo vinto per circa 350 voti, un distacco certo minore di quello delle altre due elezioni precedenti, ma comunque significativo. Gli altri due candidati hanno riportato un risultato rilevante ma noi siamo stati più forti. Ringrazio di cuore i montalesi che hanno creduto in noi". E’ stato un successo del centrosinistra, che ha scacciato i timori di un nuovo successo del centrodestra come era avvenuto nel 2009, ma è stato soprattutto un successo personale di Ferdinando Betti. "E’ una soddisfazione profonda – dice Betti – ho accettato di candidarmi per il terzo mandato perché mi è stato chiesto e devo dire che avevo tutto da perdere in questa terza competizione elettorale per questo ora sono particolarmente emozionato e contento".

Betti sottolinea anche l’aspetto politico del risultato. "Abbiamo recuperato un po’ di voti rispetto al risultato delle elezioni europee, ieri sera, dopo lo spoglio delle europee, eravamo sotto di quasi 700 voti il giorno dopo con le comunali siamo invece andati avanti di circa 350". Betti festeggia insieme agli altri candidati della lista e ai sostenitori nella sede del comitato elettorale in via Masini. In molti fanno presente come durante la campagna elettorale sia stato proprio il sindaco a tranquillizzare tutti, anche i più ansiosi, che il risultato sarebbe stato positivo. "Ora da domani bisogna mettersi subito al lavoro – dice il sindaco Betti – entro un paio di settimane definiremo i componenti della giunta e inizieremo a lavorare".

Sul tema dell’inceneritore che ha infiammato la campagna elettorale il sindaco Betti indica subito una disponibilità a prendere in considerazione le proposte del Centro di Ricerca Rifiuti Zero. "La proroga dell’attività dell’impianto – ribadisce Betti – è stata una scelta di responsabilità che sapevo di poter pagare anche dal punto di vista elettorale e certamente è stata impopolare, ma una delle prime cose che farò è chiamare Rossano Ercolini, direttore del Centro di Ricerca Rifiuti Zero perché sono interessato ad ascoltare e valutare la loro proposta".

Un altro punto programmatico sul quale Betti assicura un forte impegno è la realizzazione di un polmone verde nel centro del paese tra la sede della Misericordia e il campo parrocchiale.

"E’ un obiettivo importante – dice Betti – perché completa la riqualificazione del centro del paese che abbiamo realizzato con la nuova piazza, ora abbiamo un bel parco all’Aringhese, che va valorizzato ma occorre anche un’area verde nel centro del paese". Il sindaco Betti ha assistito alla proclamazione degli eletti avvenuta nella sala del centro Nerucci.

Giacomo Bini