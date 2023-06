Nuova dirigenza per la Pistoiese Spuntano Nicoletti e Auriemma Al marketing in arrivo Laudicino

Grandi manovre a fari spenti in casa Pistoiese. Parallelamente alla ricerca di nuovi soci da inserire nella neonata controllante "Holding Us Pistoiese 1921" (di proprietà, lo ricordiamo, del trust britannico "Orange" di Maurizio De Simone, rappresentato dai trustee Giuseppe Bruno e Matilda Jace), la proprietà è impegnata anche sul fronte del rafforzamento della sfera dirigenziale dell’Us. A fronte della possibile (ma non certa) uscita del già dimissionario amministratore unico Alessandro Gammieri (anche se in tal caso, verosimilmente, potrebbe comunque continuare ad avere un ruolo importante all’interno della ‘nuova’ Holding), c’è la possibilità che presto si concretizzino tre nuovi ingressi. Il più vicino è quello di Maurizio Laudicino, fresco ex responsabile marketing del Pistoia Basket 2000 a seguito della naturale conclusione di un rapporto di collaborazione durato quattro stagioni, caratterizzate dalla discesa in A2 causa pandemia e dalla difficile ripartenza post covid fino al ritorno del club biancorosso nella massima serie. "Sono stati quattro anni particolarmente intensi – aveva affermato Laudicino nel suo messaggio di congedo – mai mi sarei aspettato di dover affrontare difficoltà così grandi come il periodo pandemico e le conseguenti restrizioni. Tuttavia aver dato il mio contributo al club per tenere in vita il basket di alto livello mi ha dato grande soddisfazione, così come me ne dà altrettanta il biennio successivo che si è chiuso per la promozione". E adesso il dirigente spezzino, forte della positiva esperienza pregressa nel mondo del pallone con il Livorno, sarebbe in procinto di tornare al calcio, accettando la scommessa-Pistoiese e passando così dal biancorosso all’arancione, sempre nelle vesti di responsabile marketing.

Per quanto riguarda i ruoli apicali della dirigenza, c’è da registrare l’avvicinamento con Costantino Nicoletti. Manager sportivo fiorentino, salito alla ribalta delle cronache come amministratore delegato dell’allora traballante Ascoli per un breve periodo nel 2013 (fu lui a portare i libri contabili in tribunale), attualmente – almeno secondo le informazioni reperibili sul web – è consulente per il settore tecnico Figc nonché procuratore con la sua Nicoletti & partners. Potrebbe essere lui il nuovo amministratore unico della Pistoiese? Staremo a vedere. Lo stesso dicasi per la casella di direttore generale: qui il nome che circola è di quelli "pesanti", visto che a dirigere le operazioni del club (fatta salva quella parte sportiva saldamente in mano al confermato diesse Gianni Rosati che, come scritto nei giorni scorsi, avrebbe già in mano il prolungamento dell’accordo con il tecnico Luigi Consonni) potrebbe arrivare Raffaele Auriemma. Un profilo, il suo, arci-noto nel mondo del calcio, sebbene in vesti diverse: quelle di conduttore, opinionista e telecronista ("Si gonfia la rete" è uno dei suoi più celebri marchi di fabbrica). Ex avvocato, il giornalista partenopeo è una figura assai impegnata su più fronti ma certamente ben introdotta nell’ambiente: l’ipotesi di un suo arrivo a Pistoia è sul piatto, presto capiremo se prenderà effettivamente quota. Basterà attendere la giornata di lunedi, per la precisione, quando la società ha indetto una conferenza stampa per la presentazione del nuovo organigramma.

Un’occasione utile, magari, anche per fare il punto sulle note questioni infrastrutturali e sui nodi da sciogliere con l’Amministrazione: come noto c’è una situazione di morosità da sanare, in caso contrario – analogamente a quanto accaduto per la manifestazione d’interesse per Pistoia Ovest - potrebbero esserci delle difficoltà per l’utilizzo dello stadio Melani. Intanto una notizia c’è e non di poco conto: per tre giorni alla settimana la prima squadra della Pistoiese si allenerà a Montale. Lo ha comunicato la società in una breve nota: "La Us Pistoiese 1921 comunica di aver sottoscritto un accordo annuale con la Polisportiva 90 Antares Montale per l’utilizzo dello stadio ’Barni’ di Montale – si legge nel comunicato – che ospiterà tre volte a settimana gli allenamenti della prima squadra, oltre, a turno, le gare interne delle squadre Under 15, Under 17 e Juniores orange. Si ringrazia per la disponibilità il presidente Pasquale Gallucci". Un primo passo sulla strada che porta lontano da Pistoia che non può che suonare come un preoccupante campanello d’allarme in tal senso.

Alessandro Benigni