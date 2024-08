Non solo Palio e San Lodovico. Serravalle fa il pieno di eventi

"Il Palio dei Mercenari, il Palio dei Rioni e l’Assedio alla Rocca rientrano questo anno nelle manifestazioni di carattere regionale. E’ una lunga strada quella percorsa in questo 2024, che ci ha portato a collaborare con Regione e Pro Loco per una co-progettazione degli eventi. E ad ottenere un contributo regionale previsto per le rievocazioni storiche che ammonta a ben ventimila euro".

E’ il pensiero dell’assessore al turismo Maurizio Bruschi e della consigliera con delega alle rievocazioni storiche Silvia Chiti, che non hanno nascosto la soddisfazione per il riconoscimento ricevuto dal Palio di San Lodovico (giunto alla ventinovesima edizione) e dalle iniziative di carattere medievale a Serravalle Pistoiese.

E in occasione dei festeggiamenti di San Lodovico, si terranno dieci giorni di eventi. Si inizierà stasera alle 21 con "Vocinrocca fest", una manifestazione che consentirà ai gruppi musicali della zona di esibirsi nell’antico borgo di Serravalle. La notte di San Lorenzo proporrà l’"Aperibox sotto le stelle", a cura degli Astrofili di Monsummano. E come fatto notare dal tesoriere della Pro Loco, Luca Bargellini, le serate di avvicinamento al Palio saranno all’insegna della musica: ecco quindi "Latin mood quartet" (domenica prossima) "Viavai band show" (lunedì 12) "Macrolotto exe" (martedì prossimo) "Gino Paoli e Ornella Vanoni Band" (mercoledì) e "Never spoken words", la sera di Ferragosto.

Venerdì prossimo, in serata, sarà invece la volta di "Una freccia per il Meyer", l’iniziativa di beneficenza a favore dell’ospedale pediatrico fiorentino.

Si arriverà così al Palio dei Mercenari: il 17 agosto prossimo, dalle 21 in poi, la Rocca di Castruccio sarà teatro della sfida di arcieri provenienti da tutta Italia. E i migliori verranno selezionati dai quattro rioni che, la sera successiva partendo dalla medesima ora, si contenderanno il Palio dei Rioni: Masotti, Ponte di Serravalle, Castellina e Serravalle paese si giocheranno il "Cencio" vinto nel 2023 da quest’ultimo rione.

Una delle novità di questa edizione riguarda anche i costumi degli sfidanti, che riproducono con maggior accuratezza quelli indossati nel XIV secolo. "Abbiamo deciso di rivedere e rinnovare del tutto la parte concernente il vestiario: quest’anno inaugureremo i nuovi abiti degli arcieri che vestono i colori dei propri rioni, come risultato di una lunga ricerca storica – ha fatto sapere Bruno Benedetti, coordinatore degli arcieri - perché sono stati realizzati esclusivamente con lana e con lino, gli stessi materiali utilizzati nel ‘300, attenendosi a disegni d’epoca. Questi vestiti sono stati modellati e cuciti da Angela D’ Agosto, una sarta del nostro territorio che vive a Castellina".

A chiudere il tutto sarà la giornata del 19 agosto prossimo, dedicata come di consueto a San Lodovico: alle 17 si terrà la messa, seguita dal corteggio storico a seguire per le vie del paese mentre e dal concerto della banda musicale Giuseppe Verdi (alle 20:30). E come da tradizione, alle 23 inizierà il tradizionale spettacolo pirotecnico, con i fuochi d’artificio a salutare idealmente i presenti.

Giovanni Fiorentino