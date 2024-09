Non solo corse al Sesana. Musica e divertimento. Ce n’è per grandi e piccini

Saranno due pomeriggi di intensa attività e dedicati alla famiglia, quelli di domenica 15 e domenica 22 settembre, quando l’ippodromo Snai Sesana di Montecatini Terme aprirà eccezionalmente, di pomeriggio alle ore 15 e le corse al trotto avranno inizio alle ore 17,30. Una proposta abbastanza insolita per il Sesana, che passa dagli appuntamenti in notturna a quelli programmati per i pomeriggi delle domeniche, rivolgendosi al più esteso pubblico delle famiglie, con tutta una serie di iniziative di intrattenimento appositamente studiate e realizzate. Con il biglietto di ingresso fissato a solo 5 euro per gli adulti e completamente gratis per gli under 18, chi decide di trascorrere il pomeriggio all’ippodromo potrà avere il parcheggio auto e assistere a ben sette corse al trotto, avere a disposizione il Sesana Baby Village per i più piccoli, con castello gonfiabile, truccabimbi, pista mountain bike, i magnifici pony e cavalli per splendide cavalcate in sicurezza ed una dedicata accoglienza con i personaggi della fantasia.

A disposizione anche il barbiere per i signori e la manicure per le signore ed il simpatico angolo delle stelle per prevedere il futuro. Sarà possibile effettuare un panoramico giro della pista sulla carrozza d’epoca, visitare il museo e la sala Varenne e fermarsi ad osservare il magico mondo degli insetti, un viaggio affascinante alla scoperta di queste misteriose creature attraverso l’esposizione di esemplari vivi che possono essere persino accarezzati. Poco più avanti ci sarà l’esposizione di rapaci a cura dell’allevamento "Prestige falcons" ed anche qui sarà possibile osservare nel loro mondo e toccare, con la massima attenzione, questi spettacolari uccelli protagonisti di tante fiabe. Chi vorrà ascoltare della buona musica live potrà farlo con il pianobar a bordo pista, gustandosi un ricercato cocktail. Intorno alle ore 16, grazie alla collaborazione con la gelateria "Filippo" di Monsummano Terme, tutti i bambini avranno in dono un gelato artigianale. Saranno inoltre in funzione anche il ristorante panoramico, i food truck e l’area aperitivi. Un modo per trascorrere una domenica diversa dal solito, in un ambiente curato e ricercato, a stretto contatto con la natura ed il magnifico mondo dei cavalli. Le iniziative sono prodotte dall’associazione culturale Pinocchio 3000 per conto di Snaitech. Info: 0572 1913547.