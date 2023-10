Non puoi andare da solo in biblioteca?. C’è il Librobus che viene a prenderti

Se non puoi andare in biblioteca, è la biblioteca che viene da te. Riprende il servizio San Giorgio Librobus di trasporto gratuito che la Biblioteca San Giorgio realizza con il contributo di Far.Com (Farmacie comunali pistoiesi) e in collaborazione con l’Associazione Amici della San Giorgio nell’ambito del progetto "La biblioteca di tutti Il benessere in biblioteca". Quattro le date individuate per lo svolgimento del servizio (domani, lunedì 2 ottobre, sabato 28 ottobre, venerdì 10 novembre e martedì 21 novembre), che permette alle persone anziane e non autonome residenti nel comune di Pistoia di essere accompagnate in biblioteca direttamente da casa propria. Per usufruire di questa opportunità è sufficiente telefonare allo 0573.371600 entro le 12 del giorno precedente a quello in cui sarà effettuato il servizio e lasciare il proprio nome, indirizzo e numero di telefono. La prenotazione sarà immediatamente confermata alle prime otto persone che avranno chiamato. Successivamente un operatore della biblioteca avviserà i partecipanti dell’orario in cui farsi trovare sotto casa, e il librobus passerà all’ora e nel luogo stabiliti. Tra le 16 e le 17 i bibliotecari e gli Amici della San Giorgio accoglieranno il gruppo di visitatori, accompagnandoli nei vari spazi della biblioteca e aiutandoli nella scelta di libri, film, cd musicali o riviste da prendere in prestito. La ripartenza dalla biblioteca per il rientro a casa è prevista intorno alle 18.30.

Quest’anno chi vorrà avvalersi del servizio avrà anche la possibilità di partecipare a una serie di incontri sul tema della memoria e dei ricordi organizzati dagli Amici della San Giorgio il primo dei quali si terrà proprio domani, alle 17, quando sarà presentato il libro "Pronto, ti racconti? Dialogo in libertà tra nonni e bambini" (Giorgio Tesi, 2022), a cura del Comitato provinciale Unicef di Pistoia con letture di Marisa Schiano. Prossimi appuntamenti la presentazione del libro di poesie "Con soffi leggerissimi, continui" di Elisabetta Santini (28 ottobre); del libro "La pietra e la bestia" di Laura Cappellini (10 novembre) e infine il lancio del libro "Tacchi a spillo" di Anna Oliviero Ferraris (21 novembre).

l.m.