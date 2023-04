Non dobbiamo andare lontano per aiutare gli altri Ecco a voi il movimento "Operazione Mato Grosso"

Abbiamo pensato alle realtà locali che si occupano di volontariato e abbiamo incontrato il nostro concittadino Tommaso Tasselli, del movimento "Operazione Mato Grosso", nome che nasce sulla scia dei film di James Bond (007). Tutto è nato nel 1967 per volere di Padre Ugo De Censi, che coinvolse un gruppo di ragazzi per costruire una scuola in Brasile. Gli scopi del movimento sono: sostenere i poveri, usare "bene" il tempo e farlo insieme, sperimentando concretamente come l’aiuto per i più bisognosi sia utile.

Di questo movimento possono far parte sia i ragazzi dai 16 ai 25 anni sia gli adulti, raccogliendo fondi o andando direttamente in "missione" in più luoghi; ad esempio, a gennaio alcuni ragazzi delle nostre scuole medie hanno imbiancato la scuola elementare "Nerucci".

Altre attività sono: il ritiro di oggetti usati per il mercatino di beneficienza dello scorso Natale, l’organizzazione di cene, la raccolta olive e le potature come abbiamo fatto negli spazi verdi dell’Istituto Capitini.

I soldi raccolti saranno destinati a sostenere progetti in Perù, in Brasile, in Ecuador e Bolivia. Ultima novità del movimento è la gestione del rifugio Pacini a Prato, dove il movimento conta di organizzare grandi eventi con i giovani.