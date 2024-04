Non bisogna abbassare la guardia

Non è assolutamente una buona domenica per la comunità pistoiese, che deve fare i conti con l’ennesimo, presunto, episodio di maltrattamenti nei confronti di bambini molto piccoli. Dal 2009 a oggi i procedimenti sul territorio provinciale sono stati cinque, compreso quello di cui parliamo in questi giorni e sul quale la magistratura farà luce e chiarezza, così come è stato nei casi precedenti in cui i processi hanno fatto emergere verità e responsabilità. Ma ciò che rende più amare queste giornate è la consapevolezza di non potere (e non dovere) mai abbassare la guardia. Noi, come giornale, non lo faremo.