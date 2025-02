Nomina fatta: chiuso il caso Nerozzi. Sarà vicepresidente di commissione

Alfredo Fabrizio Nerozzi è il nuovo vicepresidente della quarta commissione: edilizia, urbanistica e mobilità. La nomina è avvenuta nell’ultimo consiglio comunale con 14 voti favorevoli (tutta la maggioranza più il Pd che è all’opposizione) e l’unica astensione di Silvia Pieri, consigliera della lista civica Agliana in comune, all’opposizione.

La lunga vicenda della mancata nomina di Nerozzi nelle commissioni consiliari (nessun consigliere, tranne per sua espressa rinuncia, può essere escluso da far parte di almeno una commissione), è stata risolta con le dimissioni da vicepresidente della quarta commissione di Tommaso Allori, al quale è subentrato Nerozzi che, come Allori, alle ultimi elezioni amministrative è stato eletto nella lista civica di maggioranza Benesperi sindaco.

Nerozzi, il 15 luglio 2024 non era presente all’insediamento del consiglio comunale e non venne inserito in nessuna commissione. Mancato inserimento che venne rilevato, a votazione avvenuta, dalla consigliera di opposizione Silvia Pieri. Pd e Agliana in comune presentarono un’interrogazione in merito il 29 luglio 2024 e chiesero di nuovo chiarimenti fino al consiglio comunale del 25 novembre.

Nerozzi, nello scorso gennaio aveva detto: "Sono stato incomprensibilmente escluso da ogni nomina per questo mi sono rivolto al viceprefetto, il quale ha richiamato per due volte l’amministrazione a provvedere con sollecitudine agli adempimenti previsti dal Testo Unico Enti Locali. Il sindaco ha parlato di non meglio precisati “errori di comunicazione“, ma dopo oltre sei mesi non si è trovato il modo di rimediare al grossolano errore, in violazione allo statuto, ai regolamenti comunali e al Tuel".

Il presidente del consiglio comunale, Agostino Luca Ruotolo, nell’ultimo consiglio ha detto che si è trattato di un errore e che l’inserimento di Nerozzi è avvenuto nel primo consiglio utile.

Silvia Pieri, nel motivare il suo voto contrario ha spiegato: "Si è arrivati a una soluzione dopo oltre sei mesi e vari consigli comunali. Nerozzi si è palesato martire della democrazia, ma è stato assente a diversi consigli comunali. Lo invito alla responsabilità". Pronta la replica di Nerozzi: "Non sono un martire e quanto a responsabilità il mio impegno è stato notevole. Le mie assenze in consiglio sono state per motivi personali, di salute e lavoro. Il 15 luglio – ha poi ricordato – tutti avete votato la composizione delle commissioni consiliari permanenti, maggioranza e opposizione, quindi la responsabilità è di tutti. Il mio impegno per i cittadini ci sarà", ha concluso.

Nico Pititto, capogruppo della lista Benesperi sindaco: "Nerozzi aveva dato indicazioni per entrare in tre commissioni, la quarta commissione è una di queste. Spero possa dare il suo contributo".

Piera Salvi